«Αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος», λέει ο Τραμπ για το Ιράν – «Βλέπει» συμφωνία σε πέντε μέρες

«Αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος», ισχυρίστηκε την Δευτέρα (23/3) ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωση συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή με στο Ιράν.

Για να προσθέσει ότι «είμαστε πολύ αποφασισμένοι να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν».

Σύμφωνα με το CNBC, ο Τραμπ βασίζει την εκτίμησή του στο γεγονός ότι πολλοί Ιρανοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί και αντικατασταθεί.

«Εξαιρετική συνάντηση, εξαιρετικές συζητήσεις», λέει ο Τραμπ για τις επαφές με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις συζητήσεις «πολύ έντονες».

Απαντώντας σε ερώτηση με ποιον ακριβώς έχουν μιλήσει οι ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Έχουν εκπροσώπους».

Aργότερα σύμφωνα με το Fox Business ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα να κλείσει μια συμφωνία και ότι αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός πέντε ημερών ή και νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη έχει διαψεύσει τις συνομιλίες.