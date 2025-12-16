Αυτές είναι οι καλύτερες ταινίες του 2025

Ο κριτικός πόλεμος του «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» κερδίζεται και επίσημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κριτική ψηφοφορία 148 ανθρώπων των οποίων την γνώμη το IndieWire ζήτησε.
Μια από τις πολύ σπάνιες φορές που υπάρχει αυτό που στα χωριά της Πελοποννήσου αποκαλούμε consensus, είναι η φετινή περίπτωση της ταινίας του Πολ Τόμας Άντερσον. Η οποία ψηφίστηκε από 101 στους 148 κριτικούς, στους 43 των οποίων την λίστα πήρε και την θέση Νο 1. Οι κριτικοί είναι θεωρητικά από όλον τον κόσμο, κυρίως όμως και πάλι ακούμε την φωνή των ΗΠΑ και της αγγλοσαξονικής εννόησης. Διάχυτη η εντύπωση ότι για μια γενιά κριτικών που λατρεύει τον PTA, αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία να τον σπρώξουμε όσο γίνεται μπας και πάρει το Όσκαρ. Ως προς το πρώτο σκέλος, αυτό της «λατρείας», να δώσουμε και από εδώ μια συγκατάθεση. Για την ταινία καθαυτή, ας μείνουμε στο ότι δεν είναι εδώ ο χώρος.
Ιδού αποτελέσματα, δεξιά οι ψήφοι με την λογική ψηφοφορίας στους ψηφίσαντες όπου η πρώτη θέση παίρνει 10 πόντους, η δεύτερη 9 και πάει λέγοντας:
ΤΑΙΝΙΑ
1. “One Battle After Another” — 573
2. “It Was Just an Accident” — 501
3. “Sinners” — 479
4. “Sentimental Value” — 391
5. “The Secret Agent” — 336
6. “Marty Supreme” — 259 (7 πρωτιές)
7. “Train Dreams” — 259 (5 πρωτιές)
8. “Sirat” — 206
9. “Hamnet” — 183
10. “Sorry, Baby” — 177
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
1. Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” — 199
2. Ryan Coogler, “Sinners” — 68
3. Kleber Mendonca Filho, “The Secret Agent” — 58
4. Jafar Panahi, “It Was Just an Accident” — 56
5. Josh Safdie, “Marty Supreme” — 47
6. Oliver Laxe, “Sirat” — 28
7. Joachim Trier, “Sentimental Value” — 25
8. Mascha Schilinski, “The Sound of Falling” — 24 (συγκέντρωσε τις περισσότερες πρωτιές)
9. Clint Bentley, “Train Dreams”
10. Guillermo del Toro, “Frankenstein”
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
1. Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
2. Ethan Hawke, “Blue Moon”
3. Wagner Moura, “The Secret Agent”
4. Jessie Buckley, “Hamnet”
5. Timothee Chalamet, “Marty Supreme”
6. Michael B. Jordan, “Sinners”
7. TIE: Benicio Del Toro/Sean Penn, “One Battle After Another”
9. Amanda Seyfried, “The Testament of Ann Lee”
10. Renate Reinsve, “Sentimental Value”
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
1. “The Perfect Neighbor”
2. “Predators”
3. “Orwell 2+2=5”
4. “My Undesirable Friends: Part 1 — Last Air in Moscow”
5. “Afternoons of Solitude”
6. “Put Your Soul on My Hand and Walk”
7. “Come See Me in the Good Light”
8. “Cover-Up”
9. “2,000 Meters to Andriivka”
10. “The Tale of Silyan”
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
1. “Train Dreams”
2. “One Battle After Another”
3. “Sinners”
4. “Frankenstein”
5. “Resurrection”
6. “The Secret Agent”
7. “Marty Supreme”
8. “The Sound of Falling”
9. “No Other Choice”
10. “Sirat”
ΣΕΝΑΡΙΟ
1. “One Battle After Another”
2. “It Was Just an Accident”
3. “Blue Moon”
4. “Sentimental Value”
5. “The Secret Agent”
6. “Sorry, Baby”
7. “Sinners”
8. “Weapons”
9. “Marty Supreme”
10. “Train Dreams”
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ
1. “It Was Just an Accident”
2. “Sentimental Value”
3. “The Secret Agent”
4. “Sirat”
5. “The Sound of Falling”
6. “Misericordia”
7. “No Other Choice”
8. “My Undesirable Friends: Part 1 — Last Air in Moscow”
9. “Caught by the Tides”
10. “Resurrection”
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
1. “Sorry, Baby”
2. “Eephus”
3. “Pillion”
4. “Friendship”
5. “Familiar Touch”
ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ 2026
1. “Dead Man’s Wire”
2. TIE: “Currents”/”Blue Heron”
3. “Miroirs”
4. “Pillion”
5. “The President’s Cake”