Αυτές είναι οι 5 αλλαγές στη συμπεριφορά του σκύλου μας που μπορεί να δείχνουν ότι γερνάει

Μετά από κάποια ηλικία ο σκύλος μας αρχίζει να γεράζει. Οι σωματικές αλλαγές είναι ένα σημάδι. Το δεύτερο που συνήθως αγνοούμε είναι αλλαγές στη συμπεριφορά του. Και εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή.

Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που ο σκύλος σας αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν τα έκανε πριν. Αρχίζει να συμπεριφέρεται διαφορετικά και αντιδράει επίσης διαφορετικά. Μπορεί ο λόγος να είναι κάποιο πρόβλημα υγείας. Μπορεί όμως και απλώς να αρχίζει να μπαίνει στην τρίτη ηλικία.

Ας δούμε κάποιες από τις πιο συνηθισμένες αλλαγές στη συμπεριφορά που μπορεί να δείχνουν ότι ο σκυλάκος σας αρχίζει να γερνάει.

1. Γίνεται επιθετικός

Δυστυχώς, καθώς μειώνονται με την ηλικία η ακοή, η όραση και η όσφρηση, ο σκύλος σας μπορεί να τρομάζει πιο εύκολα. Σε ορισμένους σκύλους αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε φαινομενικά απρόκλητη επιθετικότητα.

Εσείς τώρα από την πλευρά σας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τον μαλώσετε ή να τον τιμωρήσετε. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας ώστε να κάνετε τις απαραίτητες εξετάσεις και να σας συμβουλέψει πώς να το αντιμετωπίσετε. Η επιθετικότητα ενός ζώου λόγω ασθένειας ή γηρατειών είναι κάτι σύνηθες.

2. Παρουσιάζει καταστροφική συμπεριφορά

Κάποιοι σκύλοι μπορεί να αρχίσουν να γίνονται καταστροφικοί καθώς μεγαλώνουν, κάτι που αλλάζει την κατάσταση μέσα στο σπίτι.

Πολλοί εμφανίζουν για πρώτη φορά pica, μια διαταραχή κατά την οποία τρώνε πράγματα που δεν είναι τροφή. Το σκάψιμο και το ξύσιμο μπορεί επίσης να γίνουν προβλήματα.

Και εδώ είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο, ώστε να αποκλειστεί κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας. Παράλληλα, κάντε το σπίτι ασφαλές για τον σκύλο σας και παρέχετε κατάλληλα παιχνίδια μάσησης, πάντα υπό επίβλεψη.

3. Αποκτάει φοβίες και στρες

Αν η όραση ή η ακοή ενός ηλικιωμένου ζώου επιδεινώνονται, ακόμη και το ίδιο του το σπίτι μπορεί να αρχίσει να του φαίνεται τρομακτικό, κάτι που, αν το σκεφτείτε, είναι απολύτως λογικό.

Για αυτό μην αλλάζετε τη ρουτίνα του- τις ώρες φαγητού, βόλτας, παιχνιδιού κτλ- ώστε να μην ανησυχήσει και αγχωθεί. Προσπαθήστε επίσης να μην έχετε θορύβους στο σπίτι σας που θα τον ταράζουν.

Τέλος μην αλλάζετε χωρίς λόγο τη θέση των μπολ του με το φαγητό και το νερό, του κρεβατιού του, του crate ή των παιχνιδιών του, γιατί πάλι μπορεί να αρχίσει να νιώθει φόβο και στρες.

Πώς θα καταλάβετε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει; Μπορεί να φοβάται ζώα και ανθρώπους που πριν δεν φοβόταν. Μπορεί σε άγνωστα ζώα και άγνωστους ανθρώπους να δείξει επιθετικότητα. Να μην θέλει να τον αγγίζουν όπως πριν και να μην αναζητάει τόσο την επαφή κτλ. Και σε αυτή την περίπτωση δεν τον μαλώνουμε ούτε τον τιμωρούμε. Δεν φταίει αυτός που μεγαλώνει.

Είναι σημαντικό επίσης να ξέρετε ότι προβλήματα άγχους που υπήρχαν όταν ήταν μικρός μπορεί να ενταθούν με την ηλικία. Και εδώ πρέπει να μιλήσετε με τον κτηνίατρό σας. Αυτός θα σας πει αν το ζώο σας έχει κάτι παθολογικό ή αυτά που νιώθει είναι λόγω ηλικίας.

4. Κάνει επαναλαμβανόμενες/ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές

Πρόκειται για πράγματα που ο σκύλος σας κάνει συνέχεια, τα επαναλαμβάνει δηλαδή. Όπως ακριβώς μπορεί να συμβεί και με τους ανθρώπους. Τι είναι αυτά; Να κυνηγάει συνέχεια την ουρά του, να γλείφεται σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός του, να πηγαίνει ασταμάτητα πέρα δώθε, να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, να κοιτάει επίμονα το κενό ή κάποια άλλα σημεία. Δεν ανησυχούμε αν αυτά γίνουν μια φορά αλλά όταν επαναλαμβάνονται.

Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ενημερώσετε τον κτηνίατρό σας ώστε να εξετάσει το κατοικίδιό σας και να σας πει τι ακριβώς συμβαίνει.

5. Γαβγίζει περισσότερο ή βγάζει διάφορες φωνές

Αν ο σκύλος σας γίνει ξαφνικά πιο «ομιλητικός», αυτό μπορεί να οφείλεται σε: αποπροσανατολισμό λόγω γνωστικής έκπτωσης, μειωμένη ακοή, κάποιον πόνο ή άλλο υποκείμενο ιατρικό πρόβλημα.

Αφού ο κτηνίατρος αποκλείσει κάποιο σωματικό αίτιο, μπορείτε να δοκιμάσετε να τον εκπαιδεύσετε να ανταποκρίνεται σε μια λέξη, όπως «ήσυχα», επιβραβεύοντάς τον όταν ηρεμεί.

Υπάρχει όμως και η περίπτωση που μπορεί να μην αντιλαμβάνεται ότι κάνει θόρυβο. Σε αυτή την περίπτωση, είναι προτιμότερο να τον καθησυχάζετε ήρεμα και να του αποσπάτε την προσοχή.

Τα σωστά βήματα για να βελτιώσετε τη ζωή ενός ηλικιωμένου σκύλου

Το να βλέπουμε το αγαπημένο μας κατοικίδιο να γερνάει και να έχει τέτοιες αλλαγές στη συμπεριφορά του μας στενοχωρεί. Είναι απολύτως λογικό. Δυστυχώς τα ζώα μας δεν ζουν πολύ και εκεί που τη μία μέρα είναι μικρά και κάνουν τρέλες, την άλλη, και χωρίς να το καταλάβουμε, αρχίζουν αρχίσει να γερνάνε και να κάνουν πράγματα στενάχωρα. Εμείς όμως είμαστε εκεί για να τα βοηθήσουμε.

Πρώτα από όλα με το πού θα δούμε κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά τους θα πρέπει να μη χάσουμε χρόνο και να μιλήσουμε με τον κτηνίατρό μας. Δεν κάνουμε διάγνωση μόνοι μας, δεν ψάχνουμε λύσεις στο διαδίκτυο. Ο άνθρωπός μας είναι ο κτηνίατρος- και μόνο.

Αν η αλλαγή συμπεριφοράς του ζώου μας δεν είναι λόγω κάποιου παθολογικού θέματος αλλά λόγω ηλικίας, τότε πρέπει να είμαστε ενήμεροι για το τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να το βοηθήσουμε να ζήσει όσο το δυνατόν καλύτερα.

Δώστε του παιχνίδια – γρίφους για διασκέδαση και πνευματική διέγερση. Μην το απομονώσετε. Συνεχίστε να το φέρνετε σε ελεγχόμενη επαφή με άλλους ανθρώπους και ζώα για να μην γίνει αντικοινωνικό. Μιλάτε του ήρεμα, χωρίς δυνατή φωνή. Δεν νευριάζετε, δεν το μαλώνετε και δεν το τιμωρείτε για τίποτα. Μειώστε τους δυνατούς θορύβους στο σπίτι- μουσική, τσακωμοί κτλ. Aν αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής ή όρασης, χρησιμοποιήστε σταθερά και ασφαλή ερεθίσματα ώστε να προσανατολίζεται καλύτερα στο περιβάλλον.

Τα γηρατειά, τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα, δυστυχώς είναι αναπόφευκτα. Όπως θα φροντίζαμε έναν άνθρωπο της οικογένειάς μας που θα έμπαινε στην τρίτη ηλικία, έτσι οφείλουμε να κάνουμε και με το τετράποδο μέλος της οικογένειάς μας, τον σκύλο μας. Αυτό που έχει περισσότερο ανάγκη σε αυτή την ηλικία είναι λίγη φροντίδα παραπάνω. Και πολλή αγάπη.