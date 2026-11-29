Οι άνθρωποι έχουμε υψηλές προσδοκίες για τις σχέσεις μας. Θέλουμε να κρατήσουν για πάντα και να είναι με ανθρώπους που εμπιστευόμαστε, θαυμάζουμε και αγαπάμε. Τα παραπάνω «συστατικά» είναι σημαντικά για τις φιλικές μας σχέσεις, αλλά κατά κύριο λόγο για τις ερωτικές. Βέβαια, όσο σημαντική είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη, άλλο τόσο σημαντική είναι και η συμβατότητα του ζευγαριού.

Ας το παραδεχτούμε, για να δούμε κατά πόσο είμαστε συμβατές με το ταίρι μας, αρκετά συχνά κοιτάζουμε στα άστρα. Σύμφωνα με την αστρολογία, κάθε ζώδιο ακολουθεί ένα μοτίβο στη σχέση του, με τα παρακάτω να γίνονται οι χειρότεροι σύντροφοι.

Κριός

Οι Κριοί είναι πολύ καλοί στις σχέσεις τους, επειδή κάνουν σχέδια χωρίς να σκέφτονται το ταίρι τους. Είναι, σαν να λέμε, single, αλλά σε σχέση. Περιμένουν από το άλλο τους μισό να γνωρίζει κάθε τους ανάγκη, αλλά και να προσαρμόζεται σε κάθε δική τους επιθυμία. Μπορεί να είναι πολύ καλοί στον σεξουαλικό τομέα, αλλά στα υπόλοιπα κομμάτια της σχέσης δεν είναι και οι καλύτεροι. Μάλιστα, αν αντιληφθούν πως ο σύντροφός τους έχει δυσαρεστηθεί με κάτι, τότε προτιμούν να φύγουν παρά να μιλήσουν μαζί του και να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση.

Παρθένος

Οι ανασφάλειές των Παρθένων κυριαρχούν στις σχέσεις τους, μαζί με τη ζήλια και την κτητικότητα. Και ενώ γνωρίζουν πως μπορούν να γίνουν φορτικοί, δεν αλλάζουν. Κρύβουν πολύ καλά τα ελαττώματά τους και θέλουν να ελέγχουν πλήρως το τι γίνεται στη σχέση. Συγκρατούν τα νεύρα και τον θυμό τους, κρύβοντας τα όσα νιώθουν, αλλά αρκεί μία στιγμή για να ξεσπάσουν και να καταστρέψουν τα πάντα. Είναι ικανοί να χειραγωγούν εύκολα τους άλλους, με αποτέλεσμα οι καβγάδες να καταλήγουν με εκείνον πάντα αθώο και την άλλη πλευρά ένοχη.

Τοξότης

Αυταρχικοί και ισχυρογνώμονες οι Τοξότες δημιουργούν αρκετά προβλήματα στις σχέσεις τους με τον εξουσιαστικό τρόπο που δρουν. Γίνονται πολύ ζηλιάρηδες και κτητικοί, ενώ παράλληλα αγαπούν τη δική τους ελευθερία και ανεξαρτησία. Δεν φημίζονται για την υπομονή τους και όταν θυμώνουν χρησιμοποιούν λόγια σκληρά, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν εννοούν.