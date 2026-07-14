Αυτά είναι τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από τη Νέα Σελήνη στον Καρκίνο

Η περίοδος του Καρκίνου πλησιάζει στο τέλος της και η σεζόν του Λέοντα βρίσκεται προ των πυλών. Πριν όμως αλλάξει το αστρολογικό σκηνικό, η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο έρχεται να ανακινήσει έντονα συναισθήματα. Κορυφώνεται την Τρίτη 14 Ιουλίου, και παρότι όλοι θα νιώσουμε την επιρροή της, τρία ζώδια αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο.

Κριός

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο, μαζί με τον Ήλιο και τον ανάδρομο Ερμή, ενεργοποιεί τον τέταρτο οίκο του ωροσκοπίου σας, που συνδέεται με το σπίτι, την οικογένεια και τις ρίζες σας. Επειδή ο Καρκίνος είναι παρορμητικό ζώδιο, όπως εσείς, η ενέργεια αυτής της περιόδου μπορεί να σας πιέσει περισσότερο από ό,τι θα θέλατε. Ωστόσο, αυτή η πρόκληση σάς βοηθά να στρέψετε την προσοχή σας σε όσα αποτελούν τη βάση της ζωής σας. Αν αισθάνεστε ότι το σπίτι σας χρειάζεται μια ανανέωση ή ότι πρέπει να αλλάξετε κάτι στον προσωπικό σας χώρο, τώρα είναι μια ιδανική στιγμή για να το κάνετε. Παράλληλα, επειδή ο Καρκίνος συνδέεται με το συναίσθημα και τη διαίσθηση, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για ουσιαστικές συζητήσεις και συναισθηματική θεραπεία μέσα στην οικογένεια ή με ανθρώπους που συγκατοικείτε. Είναι επίσης μια καλή περίοδος για να έρθετε πιο κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ωστόσο, επειδή ο ανάδρομος Ερμής συχνά προκαλεί παρεξηγήσεις, φροντίστε να επιλέγετε προσεκτικά τα λόγια και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε.

Καρκίνος

Με τη Νέα Σελήνη να πραγματοποιείται στο ζώδιό σας, αυτή η περίοδος σάς αφορά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Είναι η εποχή των γενεθλίων σας, ενώ τόσο ο Ήλιος όσο και ο ανάδρομος Ερμής βρίσκονται επίσης στον Καρκίνο. Αυτές τις ημέρες επιτρέπεται να βάλετε τον εαυτό σας σε προτεραιότητα. Μπορεί αυτό να μην είναι εύκολο για ένα τόσο δοτικό και συμπονετικό ζώδιο, όμως δεν μπορείτε να φροντίζετε τους άλλους όταν έχετε εξαντλήσει τα δικά σας αποθέματα. Κάθε επένδυση στον εαυτό σας είναι ταυτόχρονα επένδυση στο μέλλον σας. Η Νέα Σελήνη ενεργοποιεί τον πρώτο οίκο, που σχετίζεται με την εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας και την προσωπική σας ταυτότητα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αναρωτηθείτε πού βρίσκεστε σήμερα και προς ποια κατεύθυνση θέλετε να κινηθείτε. Ο ανάδρομος Ερμής θα σας ωθήσει σε μια βαθύτερη ενδοσκόπηση, γι’ αυτό μην αποφύγετε όσα θα δείτε. Όσο πιο ξεκάθαροι είστε για τις προθέσεις και τις επιλογές σας, τόσο πιο εύκολα θα προχωρήσετε μπροστά.

Αιγόκερως

Αν νιώθετε ότι αναζητάτε περισσότερη σύνδεση στις σχέσεις σας, δεν είναι τυχαίο. Ο Καρκίνος είναι το απέναντι ζώδιό σας και η Νέα Σελήνη ενεργοποιεί τον έβδομο οίκο, που σχετίζεται με τις σοβαρές σχέσεις, τις δεσμεύσεις και τις συνεργασίες. Οι διαπροσωπικές σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Με τον ανάδρομο Ερμή να κινείται επίσης στον ίδιο τομέα του ωροσκοπίου σας, είναι πιθανό να επιστρέψουν πρόσωπα από το παρελθόν ή ακόμη και να συναντήσετε έναν πρώην σύντροφο. Παράλληλα, ο έβδομος οίκος αφορά και τις επαγγελματικές συνεργασίες, επομένως μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή η ευκαιρία να συνεργαστείτε ξανά με κάποιον που γνωρίζετε ήδη. Η Νέα Σελήνη σάς καλεί να βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα στις πιο σημαντικές σχέσεις της ζωής σας, είτε είναι ερωτικές είτε επαγγελματικές. Αν κάτι χρειάζεται αλλαγή ή επαναπροσδιορισμό, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνετε.