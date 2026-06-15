Αυτά είναι τα σημαντικά λάθη που κάνουμε όταν πηγαίνουμε στην παραλία με τον σκύλο μας

Οι μέρες που διανύουμε γίνονται όλο και πιο ζεστές και οι βόλτες μας στις παραλίες όλο και πιο συχνές.

Οι κηδεμόνες σκύλων φυσικά δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να αφήσουν το αγαπημένο τους τετράποδο στο σπίτι. Η παρέα του στη θάλασσα, όπως και να το κάνουμε, είναι υπέροχη και διασκεδαστική.

Η βόλτα στη θάλασσα όμως δεν είναι σαν τις άλλες βόλτες καθώς εδώ οι κίνδυνοι για τον σκύλο μας είναι περισσότεροι. Δείτε κάποια λάθη που συχνά κάνουμε όταν είμαστε στην παραλία και μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα- κάποιες φορές πολύ σοβαρά- στο ζώο μας.

8 λάθη που συνήθως κάνουμε στην παραλία με τον σκύλο μας

1. Δεν προσέχουμε όταν παίζει με τα φύκια

Τα φύκια που βρίσκονται στην ακτή μπορεί να μοιάζουν αθώα, αλλά δεν είναι καθώς το καλοκαίρι ξεραίνονται και συρρικνώνονται. Όταν ο σκύλος τα καταπιεί, φουσκώνουν μέσα στο στομάχι του και μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη. Επιπλέον, μπορεί να είναι γεμάτα με τοξίνες και ρύπους, επομένως επικίνδυνα για την υγεία του.

2. Δεν προσέχουμε όταν καταπίνει θαλασσινό νερό

Ενώ παίζει ή κολυμπάει, ο σκύλος μας είναι πολύ πιθανό να καταπιεί θαλασσινό νερό. Μεγάλη ποσότητα νατρίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλό του και να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο. Μην ξεχνάτε πως ο σκύλος πρέπει πάντα να έχει πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό ενώ επιβάλλεται να τον ξεπλένετε με γλυκό νερό μετά το μπάνιο του.

3. Τον αφήνουμε να μπει στη θάλασσα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τα θαλάσσια ρεύματα ή τα κύματα

Ακόμα κι αν ο σκύλος σας ξέρει να κολυμπάει, ένα δυνατό ρεύμα ή μεγάλα κύματα μπορεί να τον παρασύρουν. Πριν του πετάξετε το μπαλάκι μέσα, βεβαιωθείτε ότι φοράει σωσίβιο, οι συνθήκες είναι ασφαλείς και πως δεν υπάρχουν ρεύματα ή απότομες βαθιές περιοχές.

4. Τον αφήνουμε να πλησιάζει νεκρά ψάρια και αιχμηρά αντικείμενα

Τα ψόφια ψάρια, καβούρια, κόκκαλα και σπασμένα κοχύλια είναι γεμάτα βακτήρια, αλλά και αιχμηρά σημεία που μπορεί να προκαλέσουν τραύματα ή να σπάσουν τα δόντια του ζώου. Αν καταπιεί κάτι τέτοιο, υπάρχει κίνδυνος γαστρεντερίτιδας ή απόφραξης.

5. Δεν τον προσέχουμε και εκείνος τρώει σκουπίδια

Στην παραλία συχνά υπάρχουν σκουπίδια όπως αποτσίγαρα, ποτά, φαγητά και αλκοόλ. Όλα αυτά μπορεί να είναι τοξικά ή επικίνδυνα. Για παράδειγμα ένα αποτσίγαρο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση, ειδικά σε μικρόσωμους σκύλους. Κατά συνέπεια, προσέχετε διαρκώς τι πλησιάζει με τη μουσούδα του.

6. Δεν σκεφτόμαστε ότι μπορεί να καταπιεί άμμο

Η άμμος σε μεγάλη ποσότητα μπορεί να προκαλέσει ειλεό ή δυσκοιλιότητα. Μην νομίζετε πως ξαφνικά μπροστά σας θα αρχίσει να καταβροχθίζει άμμο, μπορεί όμως να την γλείψει από τα πόδια του ή να την καταπιεί μαζί με το παιχνίδι του. Ξεπλένουμε πάντα τις πατούσες του και δεν του δίνουμε λιχουδιές στην άμμο προκειμένου να διαφυλάξουμε την πολύτιμη υγεία του.

7. Τον αφήνουμε στον ήλιο χωρίς προστασία

Η ζέστη και ο ήλιος μπορεί να προκαλέσουν θερμοπληξία ή ηλιακό έγκαυμα στον σκύλο σας. Οι ώρες 11:00–15:00 είναι απαγορευτικές. Πρέπει να έχει πρόσβαση στη σκιά, να διαθέτει την πετσέτα του, να έχει φρέσκο νερό, και σε ευαίσθητες περιοχές (μύτη, αυτιά, κοιλιά) να φοράει αντηλιακό ειδικό για κατοικίδια.

Να θυμάστε πάντα πως οι βόλτες στη θάλασσα είναι γεμάτες στιγμές χαράς και αλληλεπίδρασης. Δεν χρειάζονται υπερβολές ή φόβος παρά μόνο λίγη προσοχή. Αν είμαστε σωστά προετοιμασμένοι, η παραλία μπορεί να είναι «παιδική χαρά» για τον σκύλο μας.

Μην ξεχνάτε πως στο τέλος των κοινών διακοπών αυτό που μετράει περισσότερο είναι να περάσουμε καλά έχοντας πολλές ευχάριστες αναμνήσεις, βίντεο και φωτογραφίες που θα μας συντροφεύουν για μια ζωή.