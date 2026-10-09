Αυτά είναι τα πράγματα που δεν μας λένε συνήθως οι κτηνίατροι

Ο κτηνίατρος είναι ο άνθρωπος στον οποίο απευθυνόμαστε για να μας βοηθήσει να φροντίσουμε τα αγαπημένα μας κατοικίδια. Ωστόσο, μερικές φορές θα ήθελε να μας πει πράγματα που όμως δεν μας λέει, κυρίως από ευγένεια.

Ας δούμε 10 από αυτά:

1. «Τα σκυλιά που με δυσκολεύουν περισσότερο είναι τα Τσιουάουα»

Οι άνθρωποι συνήθως ρωτούν τους κτηνίατρους πώς τα πάνε με τα πίτμπουλ, τα ροτβάιλερ, τα γερμανικά ποιμενικά και άλλα σκυλιά που έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδίκως. Ο κτηνίατρος αποφεύγει να μιλήσει συγκεκριμένα. Θα ήθελε όμως να πει: «Η αλήθεια είναι ότι τα σκυλιά που με φοβίζουν περισσότερο είναι τα μικρά Τσιουάουα. Είναι πολύ πιο πιθανό να δαγκώσουν.» Και ναι αυτό, σύμφωνα με τα στατιστικά, είναι αλήθεια.

2. «Ο λόγος που το κατοικίδιό σας είναι παχύσαρκο είναι επειδή είστε κι εσείς»

Αυτό πολύ κτηνίατροι το σκέφτονται αλλά λόγω τακτ δεν θα μας το πουν. Όμως πρόκειται για μια πραγματικότητα. Αν ένας κηδεμόνας τρώει υπερβολικά και δεν είναι δραστήριος, είναι πολύ πιθανό να έχει και ένα παχύσαρκο κατοικίδιο. Αν το καλοσκεφτείτε, αλήθεια δεν είναι αυτό;

3. «Καταλαβαίνω πότε διαστρεβλώνετε την αλήθεια»

«Αν ο σκύλος σας έχει έναν όγκο πέντε κιλών που κρέμεται από το δέρμα του, σας παρακαλώ μην μου πείτε ότι δεν υπήρχε χθες». Αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι κτηνίατροι σκέφτονται γιατί πολλοί από εμάς δεν τους λένε πάντα όλη την αλήθεια.

4. «Παρακαλώ σεβαστείτε το γεγονός ότι προσπαθώ να δουλέψω»

Ένα επίσης πολύ σημαντικό που θέλει να σας πει ο κτηνίατρός σας αλλά δεν σας το λέει δίνοντας τόπο στην οργή.

Επισκέπτεστε με το ζωάκι σας στο κτηνιατρείο που νοσηλεύεται και δεν ξεκολλάτε από το κλουβάκι του. Ο κτηνίατρος κάποια στιγμή θα σας πει να το αφήσετε να ηρεμήσει. Τι εννοεί; «Σας παρακαλώ σεβαστείτε το γεγονός ότι προσπαθώ να δουλέψω. Έχουμε και άλλους ασθενείς που χρειάζεται να περιθάλψουμε». Δεν σας το λέει όμως, από τακτ και μόνο ή επειδή πιστεύει ότι ίσως το καταλάβετε μόνοι σας.

5. «Προσωπικά, δεν θα πήγαινα τον σκύλο μου σε πάρκο σκύλων»

Πολλοί κτηνίατροι είναι αντίθετοι με το να πηγαίνετε το ζώο σας σε ένα πάρκο σκύλων. Οπότε τι θα σας έλεγαν αλλά δεν σας λένε; «Καταλαβαίνω την αξία των πάρκων σκύλων, αλλά προσωπικά δεν θα πήγαινα τον δικό μου σκύλο εκεί. Βλέπουμε πολλούς σκύλους που τραυματίζονται σε πάρκα σκύλων.»

6. «Αντιπαθώ τα πτυσσόμενα λουριά (Retractable)»

«Ο μηχανισμός ασφάλισης ανοίγει τόσο εύκολα και ξαφνικά το κατοικίδιο βρίσκεται στην άκρη του λουριού- και μπορεί να βγει στον δρόμο ή να βρεθεί στα σαγόνια ενός άλλου σκύλου. Έχω δει ανθρώπους να φέρνουν κατοικίδια που τα χτύπησε αυτοκίνητο επειδή χρησιμοποιούσαν πτυσσόμενο λουρί και έσπασε ο μηχανισμός ασφάλισης», αναφέρει η Bernadine Cruz, DVM, συνεργάτης κτηνίατρος στο Laguna Hills Animal Hospital στο Laguna Woods της California.

7. «Το μεγαλύτερο λάθος που κάνετε είναι ότι καλείτε τον κτηνίατρο πολύ αργά»

Αυτό λίγο πολύ το κάνουμε όλοι. Ξεχνάμε ή αμελούμε να μιλήσουμε με τον κτηνίατρό μας σε περίπτωση προβλήματος του κατοικιδίου μας. Και έρχεται η ώρα που είναι πλέον αργά. Ο κτηνίατρός σας θα ήθελε να σας πει:«Τα κατοικίδια σπάνια παθαίνουν κρυολόγημα ή γρίπη και σπάνια παθαίνουν τροφική δηλητηρίαση. Επομένως, αν είναι άρρωστα για περισσότερο από μία ημέρα, καλέστε μας. Μην το αφήσετε».

8. «Το να δίνετε φαγητό δεν σημαίνει ότι δείχνετε αγάπη»

Αυτό έχει να κάνει με την παχυσαρκία στο ζώο. Πόσες φορές δεν του δώσαμε παραπάνω φαγητό ή λιχουδιές γιατί αυτό μας παρακάλεσε. Και εμείς το λυπηθήκαμε λέγοντας, ε, δεν είναι τίποτα αυτό. Το συνεχές όμως «τίποτα» είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον. Η παχυσαρκία θα βλάψει την υγεία του και θα μειώσει το προσδόκιμο ζωής του. Αντί γι’ αυτό, δείξτε του αγάπη. Χαϊδέψτε το, βουρτσίστε το, αγαπήστε το και πηγαίνετέ το βόλτα. Όχι περιττό φαγητό. Όχι περιττές λιχουδιές.

9. «Να είστε ρεαλιστές όταν υιοθετείτε ένα κατοικίδιο»

Η κτηνίατρος Amber Andersen, από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, αναφέρει: «Αν μένετε σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, χωρίς αυλή ή βεράντα και με περιορισμένο χώρο, και λείπετε δέκα ώρες την ημέρα στη δουλειά, ίσως ένας Μεγάλος Δανός των 45 κιλών να μην είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς.»

10. «Μην με κατηγορείτε αν θέλετε να κάνετε οικονομία»

Κάτι που πραγματικά ενοχλεί τους περισσότερους κτηνίατρους είναι όταν οι κηδεμόνες δεν θέλουν να πληρώσουν για διαγνωστικές εξετάσεις και μετά εκνευρίζονται επειδή δεν ξέρεις τι συμβαίνει με το ζώο. Ο κτηνίατρος θα ήθελε πολύ να σας πει «Αφού δεν με αφήσατε να κάνω αιματολογικές εξετάσεις ή ακτινογραφίες λόγω χρημάτων, πώς στο καλό περιμένετε να ξέρω τι έχει;»