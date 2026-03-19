Αυτά είναι τα πιο τυχερά ζώδια μέχρι το τέλος Μαρτίου

Καθώς ο Μάρτιος πλησιάζει στο τέλος του, η αστρολογική ενέργεια μετακινείται από τον συναισθηματικό Ιχθύ στον αποφασιστικό Κριό, φέρνοντας νέες ευκαιρίες και θετική ενέργεια για ορισμένα ζώδια. Το διάστημα αυτό ευνοεί τη δράση, την πρωτοβουλία και την αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που παρουσιάζεται, ειδικά στις σχέσεις, την καριέρα και τα οικονομικά.

Δίδυμοι

Παρά την ανάδρομη πορεία του Ερμή, που τελείωσε στις 18 του μήνα, αυτό είναι ένα ιδανικό διάστημα για να κλείσετε εκκρεμότητες, να πουλήσετε ή να διαπραγματευτείτε και να εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες που αφορούν τα οικονομικά και την καριέρα σας.

Καρκίνος

Οι εντυπώσεις που προκαλείτε είναι θετικές και οι ευκαιρίες δεν θα αργήσουν να εμφανιστούν, ειδικά αφού ο Δίας πλέον δεν κινείται ανάδρομα στο ζώδιό σας. Τώρα μπορείτε να δώσετε έμφαση στα προσωπικά σας και να ξεκινήσετε νέες σχέσεις ή projects.

Λέων

Οι συνεργασίες σας μπαίνουν στο επίκεντρο. Η Πανσέληνος και η σεληνιακή έκλειψη στις 3 Μαρτίου σημαρτοδότησαν μια τυχερή περίοδο για έσοδα μέσα από συνεργασίες. Μην παραλείψετε τις ευκαιρίες δικτύωσης, κάποιος συνεργάτης μπορεί να αποκαλύψει κάτι που αλλάζει τον τρόπο που κερδίζετε χρήματα.

Τοξότης

Η τύχη σας επηρεάζει θετικά και τον σύντροφό σας. Οι οικονομικές ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται, ενώ πιθανές προτάσεις για καλύτερους όρους εργασίας ή αύξηση μισθού είναι προ των πυλών. Το διάστημα αυτό ευνοεί τόσο την προσωπική σταθερότητα όσο και την επαγγελματική πρόοδο.

Υδροχόος

Η είσοδος της Αφροδίτης στον Κριό φέρνει τύχη και θετική ενέργεια για τα επαγγελματικά σας. Όσο περισσότερη προσπάθεια επενδύετε στις συνεργασίες σας, τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη. Το διάστημα αυτό μπορεί να αυξήσει και το παθητικό σας εισόδημα.