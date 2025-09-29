Αυτά είναι τα άτυχα ζώδια της εβδομάδας

Ητύχη γυρίζει την πλάτη σε συγκεκριμένα ζώδια από τις 19 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου. Λίγο πριν ο Σεπτέμβρης μας αποχαιρετίσει και υποδεχτούμε τον Οκτώβριο, τρεις εκπρόσωποι του ζωδιακού θα βιώσουν δύσκολες καταστάσεις.

Ζυγός

Δώστε προσοχή καθώς ακόμα και οι πιο μικρές διενέξεις μπορεί να μετατραπούν σε επικούς καβγάδες. Υπάρχει ασάφεια, παραλείψεις, ασυνεννοησία που οδηγούν σε παραξηγήσεις και εντάσεις. Ωστόσο, η παρουσία του Ήλιου και του Ερμή στο ζώδιό σας δίνει μερικές ηλιαχτίδες αισιοδοξίας και σας θυμίζει να μην πιέζετε πολύ τον εαυτό σας. Καλύτερα να βάζετε στην άκρη τα νεύρα σας και να συζητάτε ήρεμα.

Αιγόκερως

Συναισθήματα που σας μπερδεύουν και τα μπερδεύετε. Διατηρήστε τη σκέψη σας καθαρή τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά. Υπερβολές και εντάσεις δεν λείπουν, για αυτό αποφύγετε τις γρήγορες και βιαστικές αποφάσεις. Προσέξτε τα διαδικαστικά σε έγγραφα και συνεννοήσεις.

Τοξότης

Απομονωμένοι μπορεί να νιώθετε αυτές τις ημέρες, περισσότερο από τα άτομα που κανονικά σας στηρίζουν. Περισσότερη ένταση υπάρχει στον επαγγελματικό τομέα και παρά τις επιτυχίες, η κούραση δεν θα σας αφήσει να τις χαρείτε. Δώστε σημασία στις μικρές διαφορές, διότι αν δεν τις λύσετε θα γίνουν μεγάλες και ίσως καταλυτικές για την πορεία σας και προσέξτε την υγεία σας- η ξεκούραση πρέπει να μπει σε πρώτο πλάνο.