Αυστρία και Πορτογαλία τα μη μόνιμα μέλη στο ΣΑ του ΟΗΕ έως το 2028 – Απέτυχε να εκλεγεί η Γερμανία

ΗΑυστρία και η Πορτογαλία θα είναι τα μη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2027-28, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σχετικής ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η Γερμανία είχε επίσης υποβάλει υποψηφιότητα για μία από τις δύο θέσεις, απέτυχε ωστόσο να εκλεγεί.

Στην ψηφοφορία, η Αυστρία έλαβε 131 ψήφους, η Πορτογαλία 134 και η Γερμανία 104. Για την εκλογή απαιτούνταν τα 2/3 των 193 κρατών-μελών του ΟΗΕ. Η Γερμανία διεκδικεί την συμμετοχή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κάθε οκτώ χρόνια από την επανένωση – και έχει ήδη υπηρετήσει έξι φορές ως μη μόνιμο μέλος, πιο πρόσφατα το 2019 και το 2020.