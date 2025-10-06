Αυστραλίας Μακάριος: Όποιος αδιαφορεί για την ιστορία του μοιάζει με δέντρο που κόβει τις ρίζες του

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας του, το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, διοργανώθηκε επετειακή εκδήλωση στο Εθνικό Ναυτικό Μουσείο της Αυστραλίας (Australian National Maritime Museum), κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του έργου στο Σύδνεϋ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος και η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδος, κ. Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από την Ειδική Σύμβουλό της, κ. Άννα Παναγιωταρέα, και άλλους συνεργάτες της. Αρχικά, ο Αρχιεπίσκοπος και η Υπουργός ξεναγήθηκαν στο Εθνικό Μνημείο Μετανάστευσης της Αυστραλίας, τον επονομαζόμενο «Τοίχο Υποδοχής», καθώς και στους χώρους του πολεμικού πλοίου που εκτίθεται στο Εθνικό Ναυτικό Μουσείο. Στη συνέχεια, κατά την είσοδό τους στην αίθουσα όπου φιλοξενήθηκε η εκδήλωση, την κ. Μενδώνη καλωσόρισαν νεαρά μέλη του Λυκείου Ελληνίδων του Σύδνεϋ, προσφέροντάς της μία ανθοδέσμη. Προς τιμήν της καταγομένης εκ της νήσου Χίου Υπουργού, ένα νεαρό αγόρι ήταν ενδεδυμένο με παραδοσιακή χιώτικη φορεσιά.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος και η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδος, κ. Λίνα Μενδώνη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Η επετειακή εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή οπτικοακουστικού αφιερώματος, καθώς και αντιπροσωπευτικού δείγματος των ιστοριών που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο του έργου «Our People, Their Stories». Ακολούθησαν οι ομιλίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου και της Ελληνίδας Υπουργού κ. Μενδώνη. Ο Αρχιεπίσκοπος, παρουσιάζοντας το έργο, έκανε εκτενή αναφορά στους πρωταγωνιστές του, που είναι οι πρωτοπόροι μετανάστες, οι οποίοι αφηγούνται τις ιστορίες και τις περιπέτειες της ζωής τους. Χαιρέτισε δε την παρουσία ορισμένων εξ αυτών στην επετειακή εκδήλωση και τούς απηύθυνε λόγους ευγνωμοσύνης για την προσωπική συνεισφορά τους στην πρόοδο του Ελληνισμού της πέμπτης ηπείρου. Επίσης, εξέφρασε τη συγκίνησή του για το γεγονός ότι οι ιστορίες που έχει φέρει στο φως το «ζωντανό» Μουσείο», έχουν αγγίξει τις καρδιές του κοινού στην Αυστραλία, την Ελλάδα και ανά την υφήλιο, όπως επιβεβαιώνεται από τα 11 εκατομμύρια προβολές που έχουν ήδη συγκεντρώσει.

O Aρχιεπίσκοπος κ.κ. Μακάριος με νέους χορευτές BOURDO PHOTOGRAPHY

Έπειτα, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τους συντελεστές του έργου και ιδιαιτέρως τον Διευθυντή και πρωτεργάτη του, κ. Μάρκελλο Πετρόπουλο, εξαίροντας τον ζήλο και την αφοσίωσή του. Ευχαρίστησε, επίσης, τους χορηγούς και υποστηρικτές, ενώ έκανε ειδική μνεία στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος, το οποίο έχει θέσει υπό την αιγίδα του το έργο «Our People, Their Stories» και προσφάτως το επιχορήγησε με το ποσό των 120.000 ευρώ. Απευθυνόμενος, μάλιστα, προσωπικά στην κ. Μενδώνη, αναγνώρισε ότι «ενστερνίστηκε εξαρχής το φιλόδοξο όραμά μας, αγκάλιασε ολοπρόθυμα την πρωτοβουλία μας και μας προσέφερε ό,τι περισσότερο έχουμε ανάγκη οι Έλληνες της Διασποράς – την ηθική επιβεβαίωση ότι η Πολιτεία της φιλτάτης πατρίδος μας βρίσκεται κοντά μας, μας αφουγκράζεται, μας νοιάζεται, εκτιμάει και τιμάει εμπράκτως την ιστορία που γράφεται από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες καί εκτός των συνόρων της Ελλάδος».

Ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Μακάριος ολοκλήρωσε την ομιλία του με ένα μήνυμα προς τη νέα γενιά της Ομογένειας, «τα παιδιά και τα εγγόνια αυτών των υπέροχων ανθρώπων οι οποίοι, σε χαλεπούς καιρούς, πότισαν με τον ιδρώτα τους το επιβλητικό δέντρο του Ελληνισμού στους Αντίποδες». «Όσα απολαμβάνουμε σήμερα», υπογράμμισε, «είναι ως επί το πλείστον καρποί αυτού του δέντρου που ρίζωσε βαθιά χάρη σε κόπους και μόχθους και αγωνίες πολλές. Μεριμνήστε, λοιπόν, να γνωρίσετε τις ιστορίες των ανθρώπων μας, των γονιών, των γιαγιάδων και των παππούδων σας, και εμπνευστείτε από το παράδειγμά τους για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Σας παρακαλώ, μην παραθεωρήσετε αυτή την πολύτιμη κληρονομιά. Διότι όποιος αδιαφορεί για την ιστορία του μοιάζει με δέντρο που κόβει τις ρίζες του».

Από την πλευρά της, η Υπουργός κ. Μενδώνη εξέφρασε τον σεβασμό και τον θαυμασμό της για τους Έλληνες που ξενιτεύτηκαν κατά τα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια και εξήρε την πρωτοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας για την καταγραφή των ιστοριών τους. «Το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, αναγνωρίζοντας την αξία της πολιτιστικής μνήμης ως θεμέλιο της εθνικής μας ταυτότητας, αγκάλιασε θερμά αυτήν την προσπάθεια, θέτοντάς την υπό την αιγίδα του», τόνισε, μεταξύ άλλων, και επεσήμανε: «Δεσμευόμαστε ότι η αιγίδα αυτή δε θα είναι απλώς συμβολική, αλλά και ουσιαστική. Θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα του Ελληνισμού της Διασποράς, κάθε προσπάθεια που προάγει την εξωστρέφεια του ελληνικού πολιτισμού. Το “Our People Their Stories” αποτελεί πρότυπο τέτοιας προσπάθειας και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ελληνική πολιτιστική παρουσία στην Αυστραλία και διεθνώς».

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα περιήγηση σε παρακείμενη αίθουσα, στην οποία εκτίθεντο παλαιά αντικείμενα, συνδεόμενα με τη μεταναστευτική ιστορία της Ελληνικής Ομογένειας της Αυστραλίας.

Τελετάρχης της επετειακής εκδηλώσεως ήταν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ κ. Βρασίδας Καραλής, Άρχων της Μ.τ.Χ.Ε., ενώ παρέστησαν, μεταξύ άλλων, οι Θεοφιλέστατοι Χωρεπίσκοποι και Επίσκοποι της Ι. Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ιγνάτιος Μουρτζανός, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, ο Πρέσβης της Ελλάδος στο Σύδνεϋ κ. Σταύρος Βενιζέλος, ο Αναπληρωτής Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Νικόλαος Βαρέλλας, οι Γενικοί Πρόξενοι της Ελλάδος στο Σύδνεϋ και τη Μελβούρνη κ. Γεώργιος Σκέμπερης και κα Δήμητρα Γεωργαντζόγλου, η Εμπορική Ακόλουθος της Ελληνικής Πρεσβείας κα Χρυσούλα Προκοπάκη, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, Άρχοντες της Μ.τ.Χ.Ε., κ. Θεοδόσιος Πενκλής και κ. Νικόλαος Παπαναστασίου, άλλοι Άρχοντες και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Charles Darwin Δρ Γεώργιος Φραζής.