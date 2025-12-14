Αυστραλία: Tρομοκρατική η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ – 10 νεκροί, 12 τραυματίες και 2 συλλήψεις ο πρώτος απολογισμός

Τραγικός είναι ο πρώτος απολογισμός από την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή σε μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Αυστραλία, με τον μέχρι στιγμής αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται στους δέκα. Οι τοπικές αρχές, παρά τις δύο συλλήψεις που έχουν ανακοινωθεί, ανακοίνωσαν ότι το συμβάν στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ δεν έχει τελειώσει και αναζητούν και άλλους ενόπλους. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ υπάρχουν 10 νεκροί, ανάμεσά τους και άγνωστος αριθμός δραστών, 16 τραυματίες, ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.

Οι πυροβολισμοί, όπως είπε ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews Aλέκος Μάρκελλος, έγιναν κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα και στο πλήθος που λάμβανε μέρος σε αυτή. «Άρχισαν να πυροβολούν τα παιδιά και μπήκαν μπροστά οι γονείς», δήλωσε στην εκπομπή «10′ με Τόνο».

Πυροβολούσαν στα τυφλά

“Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο”, τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

“Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας”, δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Όπως δήλωσε ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews στην Αυστραλία, Αλέκος Μάρκελλος, υπάρχουν πολλά θύματα. Σε βίντεο που έχουν αναρτήσει αυτόπτες μάρτυρες στο διαδίκτυο φαίνονται οι δράστες και ακούγονται δεκάδες πυροβολισμοί.

«Περισσότεροι από 800 αστυνομικοί και ειδικές δυνάμεις αστυνομίας οργώνουν την περιοχή αναζητώντας τον δεύτερο δράστη, τον οποίο δεν έχουν εντοπίσει» πρόσθεσε λέγοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν την ώρα της επίθεσης στη δημοφιλή αυτή παραλία. Οι δράστες φέρεται να αποβιβάστηκαν από ένα βαν και να άνοιξαν πυρ αδιακρίτως στον κόσμο σε σημείο που βρίσκονταν οικογένειες με παιδιά.

Αντίδραση από τον πρόεδρο του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ από την πλευρά του μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ κατήγγειλε ότι «οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ».

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αυστραλίας ABC ότι οι νεκροί από την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ είναι 10, ανάμεσά τους και ένας από τους δράστες. Εξάλλου 12 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους και πολλοί αστυνομικοί. Τραυματίας είναι και ο δεύτερος δράστη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΊΘΕΣΗ