Αυστραλία: Λαμπρή παρέλαση στη Μελβούρνη και εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις για την 25η Μαρτίου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συμμετοχή χιλιάδων ομογενών κάθε ηλικίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα (22/03) η μεγάλη παρέλαση στο κέντρο της Μελβούρνης ως κορύφωση των παν-Αυστραλιανών εκδηλώσεων προς τιμήν της Εθνικής επετείου της Ελλάδας.

Κυρίαρχη η παρουσία της νέας γενιάς η οποία έφερε με περηφάνια τα εθνικά λάβαρα, εκπροσωπώντας τα δεκάδες ελληνικά σχολεία τόσο της Κοινότητας όσο και της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας ενώ δεκάδες ομογενειακές και κοινοτικές οργανώσεις και φορείς πλαισίωσαν την παρέλαση στο κέντρο της Αυστραλιανής μεγαλούπολης η οποία ξεκίνησε από το λαμπρό Μνημείο Μνήμης (Shrine of Remembrance) και μέσω της λεωφόρου Birdwood κατέληξε στο Ελληνοαυστραλιανό Μνημείο Πεσόντων.

Πριν την παρέλαση ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος έψαλε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Πατρίδας ενώ ακολούθησε ενώπιον της αιώνιας φλόγας του Αυστραλιανού Μνημείου σύντομη εκδήλωση απόδοσης Τιμών στους κοινούς αγώνες για την Ελευθερία των Ελλήνων, Αυστραλών και Νεοζηλανδών και η ανάκρουση των Εθνικών ύμνων των δύο χωρών.

Στους επισήμους που μετείχαν των εκδηλώσεων παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο Έλληνας Πρέσβης στην Αυστραλία κ. Σταύρος Βενιζέλος, ο κ. Νικόλαος Βαρελάς, εκπροσωπώντας την Κυπριακή κυβέρνηση, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης Βασίλης Παπαστεργιάδης ενώ τον πρωθυπουργό της χώρας Άντονι Αλμπανίζι εκπροσώπησε η ομοσπονδιακή βουλευτής Σάρα Γουίτσι.

Μιλώντας εκ μέρους της Πολιτειακής πρωθυπουργού Τζακίντα Άλαν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και ομογενειακός βουλευτής Στήβ Δημόπουλος ανακοίνωσε πως σύντομα στη Μελβούρνη θα δωθεί σε δημόσιο χώρο που έχει ήδη επιλεγεί το όνομα «Δημοκρατία», τιμώντας τους κοινούς αγώνες με την Ελλάδα, την ομογένεια και την συνολική προσφορά της στην Αυστραλία.

Ο ηλιόλουστος καιρός συνέβαλε με τη σειρά του ώστε οι συμμετέχοντες να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο επιβεβαιώνοντας ακόμη μια φορά με αφορμή τους εορτασμούς για την Εθνική παλιγγενεσία πως η Μελβούρνη είναι η πόλη με τους περισσότερους Έλληνες εκτός Ελληνικών συνόρων.

Εκδηλώσεις για την Εθνική επέτειο της Ελλάδας έγιναν όπως κάθε χρόνο με μεγάλη συμμετοχή της ομογένειας σε όλες τις Αυστραλιανές πόλεις, ανάμεσά τους το Σίδνεϊ, η Αδελαίδα, το Μπρισμπέιν, το Πέρθ το Ντάργουιν και πολλές άλλες μικρότερες.