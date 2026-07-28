Αυστραλία – Ευρώπη σε 24 ώρες: Η μαραθώνια δοκιμαστική πτήση της Airbus δοκιμάζει τα όρια των υπεραποστάσεων

Η Airbus, η ευρωπαϊκή βιομηχανία κατασκευής αεροσκαφών, ολοκλήρωσε την Τρίτη, 28 Ιουλίου, μια μαραθώνια δοκιμαστική πτήσηδιάρκειας άνω των 24 ωρών, η οποία προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον εκατομμυρίων χρηστών σε διαδικτυακές πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων, καθώς ένα αεροσκάφος A350 που αναπτύσσεται για εμπορικές πτήσεις-ρεκόρ προσγειώθηκε στηΓαλλία, προερχόμενο από τη Μελβούρνη.

Η δοκιμή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το πρόγραμμα “Project Sunrise” της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας Qantas, το οποίο φιλοδοξεί να εγκαινιάσει τις μεγαλύτερες σε διάρκεια απευθείας εμπορικές επιβατικές πτήσεις στον κόσμο, αλλάζοντας τα δεδομένα στις υπεραποστάσεις με την κατάργηση των ενδιάμεσων στάσεων μεταξύ Αυστραλίας και Ευρώπης.

Το ειδικά τροποποιημένο αεροσκάφος A350-1000ULR (Ultra Long Range) αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμπορική πτήση στη γραμμή Σίδνεϊ – Λονδίνο της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας από το 2027. Η Airbus διεξάγει δοκιμές του αεροσκάφους εδώ και δύο μήνες, από τον Ιούνιο.

The Project Sunrise @Airbus A350-1000ULR has touched down in Toulouse, France after completing a 24 hour 24 minute non-stop flight from Melbourne, Australia. The aircraft flew northeast over the Pacific, over the US and Canada, then across the Atlantic and south over the UK to… pic.twitter.com/mnnXPvfosV — Qantas (@Qantas) July 28, 2026

Σύμφωνα με την Airbus, το αεροσκάφος, το οποίο διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη πρόσθετη δεξαμενή καυσίμων, παρέμεινε στον αέρα για 24 ώρες και 24 λεπτά, καλύπτοντας 23.075 χιλιόμετρα χωρίς στάση, πριν προσγειωθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Τουλούζη της Γαλλίας.

History made.

After a 12,460NM (23,075.92 km) / 24 hours 24 minutes direct flight from Melbourne 🇦🇺, the #A350-1000ULR arrives home in Toulouse 🇫🇷. Watch the journey on @FlightRadar24: https://t.co/tzKbCjsfFM#Ultimate #LongRangeLeaderpic.twitter.com/pTjoOuhqpb — Airbus (@Airbus) July 28, 2026

Η πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη πτήση ήταν η δεύτερη με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην ιστορία της, μετά την πτήση του 2024 που μετέφερε τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, με περισσότερους από 3,6 εκατομμύρια χρήστες να παρακολουθούν την πορεία της μέσω Καναδά.

Το 2005, ένα Boeing 777-200LR Worldliner είχε πετάξει 21.601,7 χιλιόμετρα από το Χονγκ Κονγκ στο Λονδίνο σε 22 ώρες και 42 λεπτά, καταγράφοντας τότε το σχετικό ρεκόρ.

Η Qantas έχει παραγγείλει 12 τροποποιημένα A350-1000ULR, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν απευθείας την ανατολική ακτή της Αυστραλίας με το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη σε περίπου 20 ώρες.

(AP Photo/Mark Baker)

Οι νέες πτήσεις φιλοδοξούν να μετατρέψουν το ταξίδι στη λεγόμενη «Διαδρομή του Καγκουρό» (Kangaroo Route) προς το Λονδίνο, που παλαιότερα διαρκούσε έως και πέντε ημέρες με πολλαπλές στάσεις, σε μία και μόνο πτήση διάρκειας 19 έως 21 ωρών, ανάλογα με τη διαδρομή και τους ανέμους.

Το πρώτο αεροσκάφος, το οποίο διαθέτει επιπλέον 20.000 λίτρα χωρητικότητας καυσίμων και μπορεί να μεταφέρει 238 επιβάτες, αναμένεται να παραδοθεί τονΑπρίλιο του 2027. Η Qantas σχεδιάζει να ξεκινήσει καθημερινές απευθείας πτήσεις μεταξύ Σίδνεϊ και Λονδίνου από τον Οκτώβριο του 2027.

Πηγή: Reuters