Αυστραλία: Επίθεση με αυτοκίνητο σε βουλευτή

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης ομοσπονδιακής βουλευτού Έλεν Χέινς, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανίζι, έκανε λόγο για εσκεμμένη ενέργεια.

Η Έλεν Χέινς χτυπήθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας, τοπική ώρα, από αυτοκίνητο έξω από το εκλογικό της γραφείο στην πόλη Γουανγκαράτα, στη βορειοανατολική Βικτώρια, περίπου 250 χιλιόμετρα από τη Μελβούρνη.

Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας καταδίκασε το περιστατικό. Στις έρευνες συμμετέχουν και οι αντιτρομοκρατικές αρχές, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Ο οδηγός φέρεται να τη χτύπησε δύο φορές

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός έκανε αναστροφή και έπεσε με το αυτοκίνητό του, ένα λευκό Toyota Land Cruiser, πάνω στη βουλευτή, εγκλωβίζοντάς την ανάμεσα σε δύο οχήματα. Στη συνέχεια φέρεται να έκανε όπισθεν και να τη χτύπησε για δεύτερη φορά.

Η 65χρονη βουλευτής μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Μελβούρνης, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, έχει χάσει το ένα της πόδι, ενώ οι γιατροί προσπαθούν να σώσουν το άλλο.

Η αστυνομία της Βικτώριας ανακρίνει έναν 43χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη μετά την παρέμβαση πολιτών. Ανάμεσά τους ήταν ο κουρέας Ρίκι Τζέφερις ο οποίος σήμερα περιγράφεται ως ήρωας. Μαζί με άλλους πολίτες ακινητοποίησε τον άνδρα μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Οι αρχές κατάσχεσαν ένα μαχαίρι που φέρεται να είχε πάνω του ο συλληφθείς. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν γνώριζε προσωπικά τη βουλευτή. Δημοσιεύματα, ωστόσο, επικαλούνται τον πατέρα του φερόμενου δράστη, σύμφωνα με τον οποίο η Χέινς ήταν φίλη της οικογένειας για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ποια είναι η Έλεν Χέινς

Η Έλεν Χέινς, πρώην νοσηλεύτρια και μαία, εκπροσωπεί από το 2019 την εκλογική περιφέρεια Ίντι της Βικτώριας στην ομοσπονδιακή Βουλή. Ο συλληφθείς ονομάζεται Μπρένταν Νάγκεντ και κατάγεται από την κοντινή Ταραγουίνγκι.

Σύμφωνα με το αυστραλιανό ABC, ζει εδώ και χρόνια στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και για περισσότερο από μία δεκαετία έκανε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για περιβαλλοντικά και πολιτικά ζητήματα.Το ABC αναφέρει επίσης ότι γείτονάς του δήλωσε πως κάτοικοι της περιοχής είχαν επανειλημμένα ειδοποιήσει τις αρχές, εκφράζοντας ανησυχία για την ψυχική του υγεία.