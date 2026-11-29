Οι συντηρητικοί πέτυχαν ευρεία νίκη στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες Σάββατο στη Βικτόρια της Αυστραλίας, εξέλιξη που αποτελεί πλήγμα για τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, του οποίου το Εργατικό Κόμμα ήλεγχε τη συγκεκριμένη πολιτεία τα τελευταία 12 χρόνια.

Με καταμετρημένο πάνω από το ήμισυ των ψήφων, ο κεντροδεξιός συνασπισμός του Φιλελεύθερου και του Εθνικού Κόμματος εξασφάλισε την πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή της δεύτερης πολυπληθέστερης πολιτείας της Αυστραλίας, σύμφωνα με την καταμέτρηση του δικτύου ABC.

Η νίκη της 36χρονης Τζες Γουίλσον, επικεφαλής του Φιλελεύθερου Κόμματος στη Βικτόρια, βάζει τέλος στη 12ετή κυριαρχία των Εργατικών σε αυτήν τη νοτιοανατολική πολιτεία, όπου βρίσκεται η Μελβούρνη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας.

«Είναι τεράστιο προνόμιο! Θα πιούμε πρώτα έναν καφέ και μετά θα ξεκινήσει η δουλειά», δήλωσε. Η Τζες Γουίλσον υποσχέθηκε να αποκαταστήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία σε αυτήν τη υπερχρεωμένη πολιτεία, της οποίας θα γίνει η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την εξουσία.

Ο απερχόμενος ηγέτης των Εργατικών, Μπεν Κάρολ, παραδέχτηκε την ήττα του λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Η ήττα των Εργατικών σε μια πολιτεία που θεωρείται στρατηγικής σημασίας ενδέχεται να αυξήσει την πίεση προς τον πρωθυπουργό Αλμπανέζι, ο οποίος βρίσκεται στα μισά της δεύτερης θητείας του.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των αυστραλιανών μέσων ενημέρωσης, το Εργατικό Κόμμα θα μπορούσε ακόμη και να υποχωρήσει στην τρίτη θέση στην Κάτω Βουλή της πολιτείας, πίσω από το κόμμα των Πρασίνων.

Από την πλευρά του, το ακροδεξιό κόμμα «One Nation» ευελπιστεί να εξασφαλίσει αρκετές έδρες ώστε να διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης στην πολιτεία Βικτόρια. «Ξέρουμε ότι οι Εργατικοί τελείωσαν σε αυτήν την πολιτεία», δήλωσε η πρόεδρος αυτού του αντιμεταναστευτικού κόμματος, Πολίν Χάνσον, έχοντας στο πλευρό της τον επικεφαλής του «One Nation» στη Βικτόρια, Γουόρεν Πίκερινγκ.