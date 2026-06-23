Αυστηρό μήνυμα Καϊτεζίδη για τα ακαθάριστα οικόπεδα: «Δεν υπάρχει συγχωροχάρτι για κανέναν»

της Βαρβάρας Ζούκα

«Δεν υπάρχει συγχωροχάρτι για κανέναν». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, μετά τη λήξη της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπέδων, προαναγγέλλοντας εντατικούς ελέγχους από τους δήμους, την Πυροσβεστική και τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

«Από αυτή τη στιγμή ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Και οι δήμοι και οι πολίτες και η Πολιτεία -πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του», δήλωσε ο κ. Καϊτεζίδης, τονίζοντας ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν οδηγήσει σε μεγάλη ανάπτυξη της βλάστησης.

Όπως γνωστοποίησε, ήδη από σήμερα έχουν ξεκινήσει έλεγχοι σε πολλούς δήμους από την Πυροσβεστική, τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και τα δημοτικά συνεργεία.

«Θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Αυτό να είναι σαφές προς όλους», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι οι δήμοι θα πραγματοποιούν περιπολίες, θα αξιοποιούν τις καταγγελίες των πολιτών και θα προχωρούν σε διασταυρώσεις στοιχείων, ώστε να εντοπίζονται όσοι δεν συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων τους.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ απηύθυνε παράλληλα έκκληση προς τους ιδιοκτήτες να μην εγκαταλείπουν την κομμένη βλάστηση στα πεζοδρόμια, επισημαίνοντας ότι τα ξερά χόρτα αποτελούν καύσιμη ύλη και αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

«Δεν αρκεί να καθαριστεί ένα οικόπεδο. Πρέπει να απομακρύνεται και η καύσιμη ύλη, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, ή να ενημερώνεται ο δήμος για την περισυλλογή της», ανέφερε.

«Η Πολιτεία είναι τσιγκούνα»

Ο κ. Καϊτεζίδης άσκησε, παράλληλα, έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση που διατέθηκε στους δήμους για την πολιτική προστασία.

«Χρηματοδότηση δεν έχουμε. Η Πολιτεία για ακόμη μια φορά είναι τσιγκούνα, δεν είναι γενναιόδωρη. Αν δείτε τα ποσά που κατανεμήθηκαν για την πολιτική προστασία, πραγματικά θα μελαγχολήσετε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι δήμοι, παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό και πόρους, έχουν επιστρατεύσει ακόμη και εθελοντές, ενώ αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο υπάλληλο στις περιπολίες και στους ελέγχους.

«Όλοι οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, γιατί η αμέλειά μας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα καταστροφική για τις πόλεις μας», κατέληξε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας.