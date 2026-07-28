Αυστηρή προειδοποίηση Κατς σε Ερντογάν: Μην τα βάζεις με το Ισραήλ

Αυστηρή προειδοποίηση προς τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απηύθυνε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, καλώντας τον «να μην τα βάζει με το Ισραήλ» και δηλώνοντας ότι «η Ιερουσαλήμ είναι δική μας για πάντα».

«Ο άξονας της Μουσουλμανικής Αδελφότητας μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνος… Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία των συμφερόντων μας. Συμβουλεύω τον Ερντογάν να μην τα βάζει μαζί μας», δήλωσε ο Κατς στο ισραηλινό Channel 14.

«Δεν είμαστε η παρακμάζουσα χριστιανική αυτοκρατορία. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε όταν ιδρύσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία», ανέφερε ο Κατς, προσθέτοντας ταυτόχρονα «εμείς θα είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι δική μας για πάντα. Ξέρουμε πώς να υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας και είμαστε ισχυροί».

«Μην τα βάζετε μαζί μας. Η συμβουλή μου προς τον Ερντογάν είναι να μην τα βάζει με το Ισραήλ και να μη φέρει τον εαυτό του στη θέση στην οποία βρέθηκε το Ιράν. Έχει ακόμη αρκετό περιθώριο να το αποφύγει. Αντί γι’ αυτό, ας ασχοληθεί με την Τουρκία και τα δικά της ζητήματα. Εμείς θα φροντίσουμε τα δικά μας συμφέροντα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», διαμήνυσε.

Παράλληλα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατανοεί πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Γάζα και Συρία.

«Ο Τραμπ κατανοεί ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας στον Λίβανο, τη Γάζα και τη Συρία», δήλωσε ο Κατς.

«Επισκέφθηκα τη Γάζα πριν από μία εβδομάδα· εκεί εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστια υπόγεια τούνελ», συνέχισε.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τη Δευτέρα τις δημόσιες επιφυλάξεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας μάλιστα ότι η Άγκυρα αποτελεί «εξαιρετικό σύμμαχο», μία ημέρα πριν από τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

«Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. «Η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα.»

Μιλώντας στο Fox News νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την Τουρκία «ένα καθεστώς που έχει μολυνθεί από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ένα ακραίο κίνημα που μισεί την Αμερική και φωνάζει “Θάνατος στην Αμερική».

Ο Τραμπ είχε αφήσει νωρίτερα μέσα στον μήνα να εννοηθεί ότι είναι θετικός στην πώληση των F-35 στην Τουρκία. Ωστόσο, η διαδικασία προσέκρουσε σε εμπόδιο, καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε την περασμένη εβδομάδα το Κογκρέσο ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις για την αγορά των μαχητικών.