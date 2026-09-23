Αυστηρή απάντηση Χριστοδουλίδη σε Ερντογάν από ΟΗΕ: Είμαστε αποφασισμένοι να επανενώσουμε την Κύπρο

Την «ακλόνητη» αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απαντώντας ταυτόχρονα στη χθεσινή ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και καταγγέλλοντάς τον για «υποκρισία».

«Βασιζόμαστε σε ένα διεθνές σύστημα στο οποίο γίνονται σεβαστά η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα» δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Χριστοδουλίδης, για να συμπληρώσει πως «απαιτούμε την προστασία των δικαιωμάτων κάθε κράτους».

Ο Κύπριος πρόεδρος, τόνισε μεταξύ άλλων πως «για τη χώρα μου, την Κύπρο, αυτό δεν είναι μια αφηρημένη αρχή. Είναι μια οδυνηρή, υπαρξιακή πραγματικότητα».

«Πενήντα δύο χρόνια έχουν περάσει από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μια πράξη επιθετικότητας, που παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ. Μια συνεχιζόμενη, κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, με περισσότερο από το ένα τρίτο του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας να παραμένει υπό τουρκική κατοχή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκτοξεύοντας «πυρά» στην Τουρκία, ο κ. Χριστοδουλίδης, υπογράμμισε πως «εδώ και 52 χρόνια, δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι και οι απόγονοί τους εμποδίζονται από το να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Εδώ και 52 χρόνια, τα Βαρώσια παραμένουν περίκλειστα, με την Τουρκία να αψηφά ακόμη τις σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις της που ορίζονται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εδώ και 52 χρόνια, βιώνουμε παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· την καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· ΚΑΙ την οργανωμένη μεταφορά εποίκων που συνιστά δημογραφική αλλοίωση».

«Ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας δεν είναι ρητορικά σχήματα»

Μάλιστα, υπογράμμισε πως «εδώ και 52 χρόνια, οι αρχές που διακυβεύονται παραμένουν οι ίδιες. Ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας δεν είναι ρητορικά σχήματα. Ούτε πρέπει να εφαρμόζονται επιλεκτικά, ανάλογα με το ποιος είναι ο δράστης».

«Τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ δεν μπορούν να εφαρμόζονται σε μια περίπτωση και να αγνοούνται σε μια άλλη» τόνισε.

Σχολιάζοντας ειδικά την ομιλία του Τούρκου προέδρου, έκανε λόγο για «μέγιστη υποκρισία» του Ερντογάν, όταν αναφέρεται «στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων».

«Εντούτοις, σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο» επεσήμανε.

«Είμαι έτοιμος για επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί το 2017»

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν έκανε επίσης εκτενή αναφορά στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά οι πολιτικοί κρίνονται όχι από τα λόγια αλλά από τις πράξεις τους. Κύριε Ερντογάν, εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε» πρόσθεσε.

Έστειλε το μήνυμα ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει καθορίσει το πλαίσιο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Το πλαίσιο αυτό, μιας Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα παραμένει η μοναδική βάση επί της οποίας πρέπει να επιτευχθεί μια συνολική λύση».

«Παραμένω πλήρως προσηλωμένος στην επίτευξη μιας συνολικής λύσης.

Είμαι έτοιμος για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί το 2017, αξιοποιώντας το ουσιαστικό έργο που έχει ήδη επιτελεστεί, εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών» επανέλαβε.

«Η κοινή βάση υπάρχει: τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, καθώς και το δίκαιο, οι αξίες και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό που απαιτείται τώρα είναι πολιτική βούληση από όλα τα μέρη. Μια ειλικρινής προθυμία να επιστρέψουμε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Να εμπλακούμε σοβαρά. Να οικοδομήσουμε πάνω στο έργο που έχει ήδη επιτευχθεί. Και να καταλήξουμε σε μια λύση που θα επανενώσει τη χώρα μας και τον λαό μας» υπογράμμισε.

«Μια λύση που θα επιτρέπει στους Ελληνοκύπριους, στους Τουρκοκύπριους, στους Μαρωνίτες, στους Αρμένιους και στους Λατίνους να ζουν μαζί με Ειρήνη, Ασφάλεια και Ευημερία. Από την πλευρά μου, επιτρέψτε μου να το επαναλάβω, δηλώνω απόλυτα δεσμευμένος.

Διότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Δεν μπορεί και δεν θα είναι αυτό το μέλλον της πατρίδας και του λαού μου. Ποτέ. Η αποφασιστικότητά μας να επανενώσουμε το νησί μας είναι ακλόνητη» επεσήμανε.

Έτσι, απηύθυνε έκκληση «στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μου να αντιληφθούν το κοινό μας μέλλον ως μια μοναδική ευκαιρία για ευημερία. Και καλώ τον Πρόεδρο Ερντογάν να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ».

Καταλήγοντας, ο Κύπριος πρόεδρος τόνισε πως «μπορούμε να αφήσουμε τις διαφορές μας να αποδυναμώσουν τους θεσμούς που οικοδομήσαμε μαζί. Ή μπορούμε να τους ενισχύσουμε».