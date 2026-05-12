Αύριο Τετάρτη οι φοιτητικές εκλογές – Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες

Έτσι, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλων των σχολών και των τμημάτων της επικράτειας μπορούν να συμμετέχουν στην αυριανή εκλογική διαδικασία από τις 7.00 το πρωί έως τις 7.00 το απόγευμα, διάστημα κατά το οποίο θα είναι ανοικτές οι κάλπες.

Όπως συνηθίζεται, κατά την ημέρα των φοιτητικών εκλογών δεν διεξάγονται μαθήματα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στη διαδικασία των εκλογών. Προκειμένου να ψηφίσουν, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).

Οι φετινές φοιτητικές εκλογές χαρακτηρίζονται από έντονη αντιπαράθεση, με επίκεντρο την «ταυτότητα» του ελληνικού πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα: αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέριμνα, είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Επιπλέον, για μία ακόμη χρονιά, οι φοιτητικές παρατάξεις αναμένεται να μην εκδώσουν ενιαία αποτελέσματα.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, έχει αναδείξει ως «πυρήνα» της προεκλογικής της ατζέντας την ασφάλεια, την αναβάθμιση των σπουδών, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της φοιτητικής καθημερινότητας, κάνοντας λόγο για την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων «προς ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό πανεπιστήμιο». «Στις 13 Μαΐου αφήνουμε πίσω οριστικά τις μάχες του παρελθόντος και προχωράμε μπροστά, για τις μάχες του μέλλοντος. Για σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Για καλύτερες υποδομές. Για την πραγματική σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Αφήνουμε στο περιθώριο την τοξικότητα, τις άναρθρες κραυγές και εκείνους που με τη στάση τους κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τις Σχολές μας πίσω», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Από την πλευρά της, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (ΠΚΣ), έχει εκφράσει την αντίθεση στην αναθεώρηση του άρθρου 16, στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και «κρούει τον κώδωνα» για υποβάθμιση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων και εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας. «Η αναθεώρηση του άρθρου 16 θα απελευθερώσει πλήρως από οποιαδήποτε εμπόδια την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα οδηγήσει σε απόλυτη υποβάθμιση τα πτυχία μας, σε δίδακτρα στα προπτυχιακά προγράμματα και γενίκευσή τους στα μεταπτυχιακά, ενώ θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση, αναλώσιμα κ.ά.)», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΚΣ με αφορμή τις αυριανές εκλογές.

Από πλευράς ΠΑΣΠ, το κεντρικό μήνυμα για τις φοιτητικές εκλογές είναι «Ώρα να ακουστείς». «Φέτος είναι η ώρα να ακουστείς, να σπάσεις τη στασιμότητα, να κάνεις το βήμα προς τα εμπρός. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της παράταξης, η οποία διεκδικεί, μεταξύ άλλων, ενίσχυση της ασφάλειας και της φοιτητικές μέριμνας, σπουδές με σύγχρονα εφόδια, τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, διαφάνεια στους Φοιτητικούς Συλλόγους, καλύτερη σύνδεση της ακαδημαϊκής θεωρίας με την επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης.