Αύριο στις 15:00 ξεκινά για το κοινό η λειτουργία της επέκτασης Μετρό Καλαμαριά

Αύριο, Πέμπτη 27 Αυγούστου εγκαινιάζεται το πρωί παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του υπουργείου υποδομών και μεταφορών η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά.

Την ίδια μέρα, στις 15:00, ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών, σύμφωνα με την αρμόδια εταιρεία.

Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από την Πέμπτη 27 Αυγούστου ως εξής: Δευτέρα – Πέμπτη: 05:15 – 00:30 Παρασκευή και Σάββατο: 05:15 – 02:00 Κυριακή: 05:15 – 00:30

Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους τερματικούς σταθμούς της Γραμμής, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα».

Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή 4/9, το Σάββατο 5/9 καθώς και την Παρασκευή 11/9 και το Σάββατο 12/9, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι εικοσιτετράωρη.

Όπως αναφέρει η Ελληνικό Μετρό, «Με την απόδοση σε επιβατική λειτουργία του κλάδου προς Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης ενισχύει περαιτέρω το δίκτυο αστικών μετακινήσεων της πόλης, προσφέροντας στο επιβατικό κοινό περισσότερες επιλογές για γρήγορες, ασφαλείς και αξιόπιστες μετακινήσεις σε μητροπολιτικό επίπεδο».