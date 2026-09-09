Αύριο οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom που έπεσε στην Τανάγρα

Την Πέμπτη θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το προηγούμενο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom.

Συγκεκριμένα, η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλείας.

Το απόγευμα αύριο, στις 16:30, θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Στο μικροσκόπιο τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την συντριβή

Εντωμεταξέι, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την πτώση του F-4 Phantom στην Τανάγρα, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε ενδελεχή εξέταση έχουν τεθεί τα βίντεο από κάμερες και κινητά τηλέφωνα που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση του F-4 Phantom στην Τανάγρα, καθώς η επιτροπή διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος συγκεντρώνει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να φωτίσει τα αίτια της τραγωδίας που κόστισε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων δεδομένων αναμένεται να συμβάλει στην εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ενώ η έρευνα βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Η πορεία που προέβλεπε το σχέδιο πτήσης

Το σχέδιο πτήσης περιλάμβανε την απογείωση του αεροσκάφους, την ταχεία άνοδό του, μια αριστερή στροφή και το πέρασμα πάνω από τους θεατές του Athens Flying Week. Στη συνέχεια προβλεπόταν μια κρίσιμη δεξιά στροφή, μέσω της οποίας το Phantom θα επανερχόταν σε ευθεία πορεία με τον διάδρομο, πετώντας σε πολύ χαμηλό ύψος και με υψηλή ταχύτητα.

Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της δεξιάς στροφής, σε απόσταση περίπου 2-3 ναυτικών μιλίων από τον διάδρομο της Τανάγρας, όταν το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον όλα τα διαθέσιμα ευρήματα, μεταξύ των οποίων τα συντρίμμια, τα καθίσματα, το οπτικό υλικό, αλλά και τις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, χωρίς μέχρι στιγμής να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

Το αεροσκάφος κατέπεσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανάμεσα σε δύο αποθήκες, οι οποίες στη συνέχεια τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Στο μικροσκόπιο τα ευρήματα από το σημείο της συντριβής

Στην περιοχή όπου σημειώθηκε η συντριβή, περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από την αεροπορική βάση, οι αρχές έχουν αποκλείσει μεγάλη έκταση και προχωρούν στη συλλογή ευρημάτων, τα οποία θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, κατά τη διάρκεια της απότομης δεξιάς στροφής το φτερό του αεροσκάφους φαίνεται να ήρθε σε επαφή με αντικείμενο που προεξείχε, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε την πτώση και την έκρηξη που ακολούθησε.