Αύριο η συνάντηση Γεραπετρίτη – Ρούμπιο: Για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο θα συναντηθούν – Στο επίκεντρο η Ανατολική Μεσόγειος και ο στρατηγικός διάλογος

Σε ένα ιδιαίτερα ρευστό διεθνές περιβάλλον, πραγματοποιείται η δεύτερη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο μέσα σε διάστημα ενός έτους, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πιέρρου Τζανετάκου η πρόσκληση προήλθε από αμερικανικής πλευράς, ενώ στην Αθήνα επισημαίνουν ότι δεν είναι σύνηθες φαινόμενο υπουργοί Εξωτερικών – είτε της ΕΕ, είτε διεθνώς – να συναντούν δύο φορές τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Η συνάντηση εντάσσεται, όπως εκτιμάται, στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν και τις αποφάσεις του Λευκού Οίκου. Η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά εκ νέου αυξημένη στρατηγική σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την αμερικανική βάση της Σούδας.

Στο τραπέζι αναμένεται να τεθεί η βούληση της Αθήνας να συνεχίσει να δρα υπέρ της σταθερότητας στην περιοχή, ενισχύοντας παράλληλα τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί πως η ελληνική πλευρά φαίνεται διατεθειμένη να κινηθεί με ρεαλιστικούς όρους το επόμενο διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εξελίξεις στις αμερικανοευρωπαϊκές σχέσεις όσο και τα ζητήματα που άπτονται των ελληνοτουρκικών.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση περί «έξωθεν παρεμβάσεων» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπενθυμίστηκε ότι ο κ. Γεραπετρίτης έχει δηλώσει πως οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας είναι διμερείς και δεν απαιτούν επιδιαιτησία τρίτων. Στην ίδια γραμμή είχε κινηθεί και ο πρωθυπουργός, απορρίπτοντας δημόσια το ενδεχόμενο διαμεσολάβησης.

Στο βάθος ο στρατηγικός διάλογος και πιθανές επισκέψεις

Η συνάντηση στην Ουάσιγκτον θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προάγγελος για την επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, ο οποίος έχει καθυστερήσει σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό του φθινοπώρου. Προς το παρόν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προεργασία σε τεχνικό επίπεδο για τον καθορισμό ατζέντας, ωστόσο οι διαδικασίες μπορούν να επιταχυνθούν.

Παράλληλα, συζητήσεις γίνονται και για ενδεχόμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, με αφορμή τόσο τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – εφόσον πραγματοποιήσει ταξίδι στην Τουρκία – όσο και τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την αμερικανική ανεξαρτησία. Αξίζει να σημειωθεί πως είθισται όποιος Αμερικανός πρόεδρος επισκέπτεται τη μία χώρα να ταξιδεύει και στην άλλη.