Αύριο η κηδεία της Βάγιας Νέστορα – Παρουσία του Πρωθυπουργού και της κόρης της

Την Πέμπτη (9/7) θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, στην Κοζάνη παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και της κόρης της, Αφροδίτη Νέστορα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, στις 12:00, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:00.

Θα ακολουθήσει η ταφή της στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας». Τα στοιχεία της δωρεάς είναι: Τράπεζα Πειραιώς με IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204 και κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.

Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα.Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη (7/7) η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία επίσης τραυματίστηκε κατά την επίθεση, μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση.