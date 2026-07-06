Αύριο η φιλανθρωπική συναυλία για το Παιδοογκολογικό Τμήμα του ΑΧΕΠΑ

Φιλανθρωπική μουσική βραδιά, με στόχο την ενίσχυση του Παιδοογκολογικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, διοργανώνει ο Σύλλογος «Μ.Α.Ζ.Ι. – Με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα», στις 7 Ιουλίου 2026, στις 20:30, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Όταν η ελπίδα γίνεται νότες», πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και έχει ως στόχο την υποστήριξη του έργου του Παιδοογκολογικού Τμήματος του ΑΧΕΠΑ, συμβάλλοντας στις ανάγκες των παιδιών που νοσηλεύονται και των οικογενειών τους. Η βραδιά φιλοδοξεί να συνδυάσει τη μουσική με την κοινωνική προσφορά, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και στήριξης προς τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη.

Στη συναυλία θα παρουσιαστούν έργα κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Απόστολος Κουγιουμτζής και Σταύρος Ξαρχάκος, σε μια μουσική διαδρομή αφιερωμένη στη μνήμη, το συναίσθημα και την προσφορά. Συμμετέχουν οι ερμηνευτές Μπάμπης Βελισσάριος, Λευτέρης Αδριανός, Ειρήνη Καλαμαράκη, Μαρία Καρλάκη, George Guren, Δημήτρης Σπυρίδης, Κωνσταντίνα Χριστίδου και Πότης Σκαλκέας, ενώ συμμετοχή έχει και η Big Band of Moudania. Τη μουσική διδασκαλία έχει ο Γεώργιος Σαμαράς και τη μουσική διεύθυνση ο Ευάγγελος Αραμπατζής.

Η τιμή εισιτηρίου είναι 15 ευρώ, με δυνατότητα ηλεκτρονικής προπώλησης, καθώς και φυσικής διάθεσης από το KIOSKY’S (Βασ. Γεωργίου 7, Θεσσαλονίκη).