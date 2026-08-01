Αύγουστος 2026: Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Αύγουστος με έκλειψη Ηλίου 12/8 στον Λέοντα, Σελήνης 28/8 στους Ιχθύες, τρεις ανάδρομους πλανήτες και τον Άρη στον Καρκίνο από 12/8; Είναι λες και κάποιος πετάει βρεγμένη άμμο στα σχέδιά μας. Ευτυχώς, με την Αφροδίτη στον Ζυγό, τουλάχιστον ένα όμορφο κάστρο θα το χτίσουμε.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Επιτέλους, φως! Η ηλιακή έκλειψη στο ζώδιό σου στις 12/8 σιγουρεύεται πως η λάμψη σου δεν έχει ανταγωνισμό και με τον Δία επίσης στο ζώδιό σου πλέον, αυτόν τον Αύγουστο, θα τον περάσεις όπως σου αξίζει. Με όλα σου τα λούσα, στο επίκεντρο της προσοχής. Κι αν αυτό προκαλέσει τριβές με το έτερον ήμισυ ή κοστίσει λίγο παραπάνω; Too bad, so sad.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Το παρελθόν μπορεί να είναι μια κάποια όαση αν ξέρεις το δρόμο σου. Το παρόν μπορεί να είναι μια κάποια έρημος αν αφήσεις τη λάθος σχέση ή συνεργασία να κρατήσει παραπάνω απ’ όσο θα έπρεπε. Ενδιάμεσα, καλείσαι να βάλεις τις φωνές αν χρειαστεί και το χέρι στην τσέπη επίσης αν χρειαστεί. Μάλλον θα χρειαστεί, αλλά η όαση που λέγαμε θα σε σώσει.

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Η μαμά Αφροδίτη στο ζώδιό σου από 7/8 έχει πολλή δουλειά να κάνει για να ικανοποιήσει τις καλοκαιρινές σου προσδοκίες. Ευτυχώς, οι φίλοι σου θα βοηθήσουν. Δυστυχώς, κάποια βασικά πράγματα δεν μπορείς να τα αλλάξεις, ειδικά με ανάδρομο Κρόνο στον 7ο οίκο σου. Και ό,τι κι αν κάνεις, άσε κάτω τον καθρέφτη και την αυτοκριτική στις 28/8. Από Σεπτέμβρη αυτά πάλι.

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Κάθε καλοκαίρι η ίδια ιστορία με σένα. Ενώ όλα τα άλλα ζώδια αράζουν σε παραλίες και κυνηγάνε ηλιοβασιλέματα, εσύ προτιμάς να περάσεις τον όποιο ελεύθερο χρόνο σου ολοκληρώνοντας projects και καταστρώνοντας πλάνα επαγγελματικής ανέλιξης. Με Νέα Σελήνη και Δία στον 10ο οίκο σου, καλά κάνεις.

Τοξότης (22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Επιτέλους, ταξίδια! Αεροπλάνα, καράβια ή, έστω, γαϊδουράκια, δεν θα κολλήσουμε στο μεταφορικό τώρα. Τα άστρα συνωμοτούν για να κάνεις αυτό που οι Τοξότες κάνουν καλύτερα απ’ όλους. Να εξερευνήσεις νέα μέρη. Αν θα σε περιμένουν τα οικογενειακά σου προβλήματα όταν γυρίσεις; Επιβιβάσου και μην γκρινιάζεις.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Οικογενειακά μυστικά και προβλήματα έρχονται στο φως με τη νέα Σελήνη στις 12/8. Κάτι που το έχεις ανάγκη γιατί είσαι σε φάση εξερεύνησης σε πολλούς τομείς της ζωή σου και δεν μπορείς να έχεις κι άλλα στο κεφάλι σου. Οπότε θα σου πω μόνο αυτό: προσοχή με ποιους φίλους μοιράζεσαι εσύ ποια μυστικά.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Και γιατί όχι δηλαδή; Γιατί να μην αφήσεις την ηλιακή έκλειψη στις 12/8 στον 7ο οίκο σου να σου χαράξει μια νέα ρομαντική πορεία στην άμμο; Γιατί να συνεχίσεις να αρνείσαι πως ενδέχεται να βρήκες το ταίρι σου, όσο μη-Υδροχοΐσιο κι αν ακούγεται; Εκμεταλλεύσου τον ανάδρομο Πλούτωνα στο ζώδιό σου κι άσε τις σκιές για αργότερα. Προχωρήστε μαζί στο φως.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Σε ρίχνει η Πανσέληνος στο ζώδιό σου στις 28/8; Ναι, αλλά μέχρι τότε καλείσαι να μάθεις να περνάς καλά στην καθημερινότητά σου, να μοιράζεσαι τις στιγμές σου με όσους το αξίζουν και να μην προσπαθείς να τους σώσεις όλους μόνη σου. Κι αυτά τα μαθήματα, ευτυχώς, δεν θα τα ξεχάσεις μετά τις 28/8, παρ’ όλη τη μνήμη χρυσόψαρου που σε χαρακτηρίζει.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Ποιος είπε ότι μεγαλώσαμε για καλοκαιρινά φλερτ; Μάλλον κάποιος μη Κριός. Γιατί εσύ αρπάζεις την ευκαιρία που σου δίνει η ηλιακή έκλειψη στις 12/8 και με τα δύο χέρια, αγνοείς τους δύο ανάδρομους πλανήτες στο ζώδιό σου και της ρίχνεις ένα κινηματογραφικό φιλί. Με την Αφροδίτη στον 7ο οίκο σου από 7/8, αυτή η ταινία μπορεί να κρατήσει για καιρό…

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Μια ευκαιρία να αναθεωρήσεις τη σχέση σου με το σπίτι και την οικογένεια σου προσφέρει η Νέα Σελήνη/Ηλιακή Εκλειψη στις 12/8 και ο Ερμής είναι εκεί για να σε στηρίξει σε ό,τι αλλαγές αποφασίσεις. Γιατί με την έκλειψη Σελήνης στις 28/8 να αναδιαμορφώνει τον κοινωνικό σου κύκλο, θυμάσαι πως το σπίτι σου -πρέπει να- είναι το κάστρο σου. Τίποτα λιγότερο.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Νέες ιδέες για συνεργασίες ευνοούνται γύρω στις 12/8, και καλό θα ήταν να τις βάλεις σε ένα πλαίσιο, γιατί η καριέρα σου αλλάζει ρότα στις 28/8 και χρειάζεσαι κάτι παραπάνω από ωραία λόγια του αέρα. Ευτυχώς όσο ο Ουρανός παραμένει στο ζώδιό σου, το αδύνατο μπορεί πάντα να γίνει δυνατό και οι αλλαγές να έρθουν από κει που δεν το περιμένεις.

Καρκίνος (21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Ιδανικά ξεκινάει ο μήνας για τα οικονομικά σου, με την ηλιακή έκλειψη και τον Ερμή στον 2ο οίκο σου να σε πείθουν να μην είσαι τόσο καβούρι και να αυξήσεις το μπάτζετ των διακοπών. Τώρα το πού θα πας δεν το ξέρω γιατί τα σχέδιά σου ενδέχεται να αλλάξουν προς το τέλος του μήνα, αλλά όλο και κάποια ακρογιαλιά θα βρεις να νιώσεις σαν στο σπίτι σου.