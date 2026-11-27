ΟΤζέι Ντι Βανς και ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρούνται δύο από τους πιθανότερους διεκδικητές της διαδοχής του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Axios, οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων αναδεικνύουν το πολιτικό κόστος της συμμετοχής τους στην κυβέρνηση, καθώς καλούνται να υπερασπιστούν επιλογές με τις οποίες αρχικά διαφωνούσαν.

Η απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών, ο πόλεμος στο Ιράν και η υπόθεση του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, καταδεικνύουν τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν αυτόνομη πολιτική ατζέντα ενόψει του 2028.

Οι διαφωνίες που δοκιμάζουν την πολιτική τους ταυτότητα

Ο Βανς έχει οικοδομήσει το πολιτικό του προφίλ στη βάση μιας περισσότερο επιφυλακτικής στάσης απέναντι στις στρατιωτικές επεμβάσεις, ενώ είχε αντιταχθεί στον πόλεμο με το Ιράν, στον οποίο απέδωσε σημαντικό μέρος των εκλογικών απωλειών των Ρεπουμπλικανών.

Η κριτική του φέρεται να προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Τραμπ. Ερωτηθείς εάν ο πόλεμος άξιζε το εκλογικό κόστος, ο αντιπρόεδρος απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας.

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος είναι αυτός που παίρνει την απόφαση και ο πρόεδρος έχει πει ότι θα το έκανε ξανά. Και η άποψή μου είναι ότι ο στόχος μου είναι και η δουλειά μου είναι να υποστηρίζω τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε.

Αντίστοιχα, ο Ρούμπιο, γνωστός για τη σκληρή στάση του απέναντι στην Κίνα και τη Ρωσία, είχε προειδοποιήσει τον Τραμπ για τις σχέσεις του Χουάνγκ με φερόμενο Κινέζο κατάσκοπο. Όταν ρωτήθηκε για την επαναφορά του επικεφαλής της Nvidia στη θέση του, απομακρύνθηκε χωρίς να απαντήσει.

Με διαφορετικές αφετηρίες προς το 2028

Οι δύο πολιτικοί βρέθηκαν σε αντίθετα στρατόπεδα και στις δύο υποθέσεις. Ο Ρούμπιο υποστήριξε την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ενώ ο Βανς συνέδραμε τον Τραμπ στην επαναφορά του Χουάνγκ.

Μέχρι στιγμής, κανείς τους δεν έχει ανακοινώσει υποψηφιότητα για το 2028. Ο Βανς αναμένεται να αποφασίσει μετά την Πρωτοχρονιά, ενδεχομένως ακόμη και στα τέλη της άνοιξης, ενώ ο Ρούμπιο έχει δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσει την προεδρία εφόσον είναι υποψήφιος ο αντιπρόεδρος.

Η συμμετοχή τους στην κυβέρνηση Τραμπ τούς εξασφάλισε προβολή, επιρροή και πρόσβαση στον πυρήνα της εξουσίας. Καθώς, όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος εισέρχεται στα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του, οι επιλογές του ενδέχεται να αποτελέσουν πολιτικό βαρίδι για τις προεδρικές φιλοδοξίες των δύο στελεχών του.