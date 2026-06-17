Axios: Πιθανή ακόμα και σήμερα η ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι μεσολαβητές συζητούν το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, που προς το παρόν έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, ήδη από την Τετάρτη, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη από μία από τις χώρες που μεσολαβούν και μια δεύτερη πηγή που είναι ενήμερη για τις συζητήσεις.

Όπως αναφέρει το Axios, αε μια τέτοια περίπτωση, το μνημόνιο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά, τα τμήματα της συμφωνίας που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ θα τεθούν σε ισχύ και οι ΗΠΑ ενδέχεται τελικά να δημοσιοποιήσουν το κείμενο της συμφωνίας.

Η διπλωματική πηγή ανέφερε ότι οι συζητήσεις σχετικά με την επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος αποσκοπούσαν στο να ανοίξουν τα Στενό του Ορμούζ νωρίτερα από την Παρασκευή, καθώς και οι δύο πλευρές συμφωνούν σε αυτό το θέμα.

Ένας άλλος παράγοντας θα μπορούσε να είναι η πολιτική πίεση που ασκείται στον Λευκό Οίκο να δημοσιοποιήσει το κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας.

Η πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις συζητήσεις ισχυρίστηκε ότι ήταν το Ιράν που απαίτησε να μην δημοσιευθεί το κείμενο μέχρι την επίσημη υπογραφή και αρνήθηκε ότι ο Λευκός Οίκος ανταποκρινόταν σε πολιτική πίεση.

Πάντως, μέχρι και σήμερα το πρωί, δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με την αλλαγή της ημερομηνίας υπογραφής.

Ακόμη και αν αλλάξει η χρονική στιγμή της υπογραφής, η συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ανέφεραν οι πηγές. Στην ατζέντα της συνάντησης αυτής θα τεθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Μάλιστα, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συμφωνία υπογράφηκε ηλεκτρονικά την Κυριακή από τον πρόεδρο Τραμπ, τον Βανς και τον Γκαλιμπάφ.

Η διπλωματική πηγή του Axios ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία τέτοια υπογραφή. Η δεύτερη πηγή του μέσου ισχυρίστηκε ότι όντως συνέβη και ότι αυτή θα ήταν μια «δεύτερη υπογραφή». Δεν είναι σαφές γιατί ήταν απαραίτητες δύο υπογραφές.