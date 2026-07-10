Axios: Πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την επόμενη εβδομάδα στην Ελβετία

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να επαναληφθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα, μετέδωσε την Παρασκευή το Axios.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η εκεχειρία «έχει τελειώσει» και εξέφρασε ελάχιστη εμπιστοσύνη ότι οι συνομιλίες με το Ιράν μπορούν να οδηγήσουν σε μια αξιόπιστη συμφωνία, είχε πει, επίσης, ότι επιτρέπει στους διαπραγματευτές να συνεχίσουν τις επαφές με την ιρανική πλευρά.

Πηγή με γνώση των εξελίξεων ανέφερε στο ειδησεογραφικό δίκτυο Axios ότι αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα στην Ελβετία, νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν την Παρασκευή στο Ιράν, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να συναντηθούν με Ιρανούς αξιωματούχους και να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με διπλωμάτη που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της επίσκεψης.

Ο ίδιος διπλωμάτης ανέφερε ότι «είναι σαφές πως και οι δύο πλευρές θέλουν να επιστρέψουν στο μνημόνιο κατανόησης».