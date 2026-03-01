Axios: Νετανιάχου και Τραμπ άρχισαν να σχεδιάζουν την κοινή επίθεση κατά του Ιράν τον Δεκέμβριο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπάρχισαν να συζητούν τις λεπτομέρειες ενός ακόμη πλήγματος κατά του Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην κατοικία του προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Ο Νετανιάχου άρχισε μια συζήτηση για τη συνέχεια του πολέμου των 12 ημερών κατά του Ιράν που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2025, ενώ η επίθεση είχε αρχικά μια προσωρινή ημερομηνία για τον Μάιο.

Η καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς άλλαξε τον τρόπο σκέψης του Τραμπ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ο ίδιος παραλίγο να διατάξει πλήγματα στις 14 Ιανουαρίου, αλλά αντ’ αυτού ξεκίνησε μια μεγάλη στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή και άρχισε να σχεδιάζει ένα κοινό πλήγμα κατά του Ιράν μαζί με το Ισραήλ. Παράλληλα, αποφάσισε να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με το Ιράν καθώς προχωρούσε ο σχεδιασμός για το πλήγμα. Τρεις Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν στο Axios ότι οι συνομιλίες δεν ήταν ένα τέχνασμα για να πιαστούν οι Ιρανοί απροετοίμαστοι.

Μετά τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν ότι υπήρχε μια ευκαιρία για πλήγμα στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ θα συναντιόταν με τους κορυφαίους βοηθούς του. Οι σύμβουλοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, παρευρέθηκαν στις συνομιλίες της Γενεύης με τους Ιρανούς την περασμένη Πέμπτη, λίγες μέρες πριν από αυτή την ημερομηνία, με ελάχιστες προσδοκίες ότι θα επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο για να διασφαλιστεί ότι ο Χαμενεΐ θα παρευρισκόταν στη συνάντηση με τους βοηθούς του και δεν θα κρυβόταν στο καταφύγιό του.

Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι διαπίστωσαν ότι η ιρανική πρόταση ήταν αβάσιμη και αποσκοπούσε μόνο στην εξαγορά χρόνου, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε κανένα ουσιαστικό στοιχείο για συνεργασία. Αυτό αναφέρθηκε στον Πρόεδρο, ο οποίος προφανώς στάθμισε τις διαφορετικές επιλογές. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, υπήρχαν τρεις κύριοι τομείς διαφωνίας. Το Ιράν απέρριψε μια προσφορά για δωρεάν πυρηνικό καύσιμο για ένα μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα χωρίς ημερομηνία λήξης, ενώ αρνήθηκε επίσης να συζητήσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους ή την υποστήριξη του καθεστώτος σε τρομοκρατικές ομάδες δι’ αντιπροσώπων.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες υπέδειξαν σαφώς ότι το Ιράν ανακατασκεύαζε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που είχαν πληγεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά τον Ιούνιο. Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ απαίτησαν από το Ιράν να υποβάλει μια συγκεκριμένη πρόταση και η ιρανική ομάδα επέστρεψε με ένα έγγραφο επτά σελίδων που εξηγούσε πόσο εμπλουτισμό θα χρειαζόταν για ένα μη στρατιωτικό πρόγραμμα. Ο Λευκός Οίκος διασταύρωσε τα στοιχεία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, η οποία τους ενημέρωσε ότι η ιρανική πρόταση θα τους επέτρεπε να εμπλουτίζουν πέντε φορές περισσότερο από ό,τι επιτρεπόταν στην πυρηνική συμφωνία JCPOA του 2015 με την κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος πληροφοριών δήλωσε πως αν οι Ιρανοί είχαν δώσει στον Τραμπ αυτό που ήθελε στη Γενεύη, εκείνος θα είχε σταματήσει τη στρατιωτική οδό, αλλά αποδείχθηκαν αλαζόνες θεωρώντας ότι δεν θα αναλάμβανε δράση, κάνοντας τελικά λάθος.