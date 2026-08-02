Axios: Η Σαουδική Αραβία προτρέπει τον Τραμπ να εγκαταλείψει την επιλογή σαρωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν φέρεται να προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει το σχέδιό του για μια μαζική κλιμάκωση της έντασης κατά του Ιράν, μεταδίδειο ιστότοποςAxiοs.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο de facto ηγέτης του Ριάντ μίλησε το Σάββατο με τον Τραμπ και «εξέφρασε την ανησυχία του ζητώντας διευκρινίσεις» σχετικά με το σχέδιο του προέδρου για νέα μεγάλης κλίμακας πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία, καλώντας τον να κάνει ένα βήμα πίσω.

Σενάρια χερσαίας επέμβασης στην Υεμένη

Την ίδια ώρα, Σαουδαραβικές δυνάμεις φαίνεται να αποσύρονται από την ανατολική Υεμένη, σε πιθανή προετοιμασία για μια επιχείρηση, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian, καθώς το Ριάντ ανακοινώνει συμμαχία 14 χωρών για την προστασία της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία επικαλείται πηγές από την Υεμένη, οι σαουδαραβικές δυνάμεις έχουν παρατηρηθεί να αποσύρονται από την ανατολική Υεμένη, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει προετοιμασία για χερσαία επίθεση.

Η αναφορά έγινε μετά την κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας με 13 άλλες χώρες, στην οποία ανακοινώθηκε μια συμμαχία θαλάσσιας άμυνας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας γύρω από το στρατηγικό Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Πηγή: Times of Israel