Axios: Έχει γίνει πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, αλλά απέχουμε πολύ από συμφωνία

Τις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αν και η επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός πριν από την προθεσμία που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής, 03:00 της Μ.Τετάρτης στην Ελλάδα) εξακολουθεί να φαίνεται απίθανη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Ισραηλινό αξιωματούχο και δύο άλλες πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Σύμφωνα με το Axios, ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η σκέψη στον Λευκό Οίκο έχει μετατοπιστεί από το «μπορούμε να φτάσουμε εκεί;» στο «μπορούμε να φτάσουμε εκεί μέχρι τις 8 απόψε;».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ απείλησε να καταστρέψει τις γέφυρες και τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ έχει αναφερθεί και σε άλλους στόχους, όπως οι πετρελαϊκές υποδομές.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, χωρίς ποτέ να μπορέσει να επανέλθει. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social το πρωί της Τρίτης.

Από την πλευρά του, το Ιράν δηλώνει ότι θα απαντήσει πλήττοντας ενεργειακές και υδάτινες εγκαταστάσεις στα κράτη του Κόλπου.

Οι βασικές δυσκολίες αυτή τη στιγμή είναι η ικανοποίηση της ιρανικής απαίτησης για μια ισχυρή εγγύηση ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν θα επανεκκινήσουν απλώς τον πόλεμο μετά από μια παύση, καθώς και ο αργός ρυθμός ανταπόκρισης από την ιρανική ηγεσία λόγω της κατάστασης ασφαλείας, σύμφωνα με τις πηγές.

Σημειώνεται ότι, η Wall Street Journal μετέδωσε ότι το Ιράν διέκοψε την άμεση επικοινωνία εξαιτίας των απειλών Τραμπ, ενώ οι New York Times ανέφεραν ότι η Τεχεράνη αποχωρεί από τις διαπραγματεύσεις. Η κρατική Tehran Times διέψευσε τις πληροφορίες αυτές.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες έως ότου εκπνεύσει η προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο Βανς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη ότι οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει σχεδόν όλους τους στρατιωτικούς τους στόχους και ότι «πολύ σύντομα ο πόλεμος θα ολοκληρωθεί».

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν. Οι Ιρανοί δεν είναι οι ταχύτεροι διαπραγματευτές… αλλά αισθανόμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να λάβουμε απάντηση από τους Ιρανούς έως τις 8 μ.μ. Ελπίζουμε να είναι η σωστή απάντηση», δήλωσε ο Βανς.