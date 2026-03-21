Axios: CIA και Μοσάντ αναζητούν ενδείξεις ζωής του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), η ισραηλινή Μοσάντ και άλλες μυστικές υπηρεσίες προσπαθούν να εντοπίσουν ίχνη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει αόρατος από τότε που ανακηρύχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν μετά τη δολοφονία του πατέρα του, σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι οι μυστικές υπηρεσίες περίμεναν ο Χαμενεΐ να δημοσιεύσει βιντεοσκοπημένη δήλωση για το Νορούζ, ακολουθώντας την παράδοση του πατέρα του και δίνοντας ομιλία, αλλά τελικά εκδόθηκε μόνο γραπτή δήλωση, κάτι που «πύκνωσε» το μυστήριο γύρω από την κατάσταση της υγείας του, την τοποθεσία του και τον ρόλο του στον πόλεμο, καθώς μετά από τρεις εβδομάδες η σιωπή του γίνεται όλο και πιο έντονη.

Το μυστήριο γύρω από τον Μοτζτάμπα έχει αναφερθεί σε αρκετές ενημερώσεις των μυστικών υπηρεσιών προς τον πρόεδρο Τραμπ, αναφέρει ακόμα το δημοσίευμα.

Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ εξακολουθεί να προσπαθεί να εκτιμήσει ποιος είναι στην πραγματικότητα επικεφαλής στην Τεχεράνη, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Είναι κάτι παραπάνω από παράξενο. Δεν πιστεύουμε ότι οι Ιρανοί θα είχαν μπει σε όλο αυτό τον κόπο για να επιλέξουν έναν νεκρό ως ανώτατο ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι αυτός έχει αναλάβει τα ηνία», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι είναι πραγματικά αυτός που δίνει τις διαταγές», ανέφερε από την πλευρά του ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Το κανάλι του Μοτζτάμπα στο Telegram δημοσίευσε ένα γραπτό μήνυμα για το Νορούζ, στο οποίο καλούσε σε ενότητα, μαζί με αρκετές φωτογραφίες του νέου ανώτατου ηγέτη.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η CIA προσπαθούσε να διαπιστώσει αν οι φωτογραφίες ήταν πρόσφατες.

Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δημοσίευσε ένα βιντεομήνυμα για το Νορούζ, παρά τις απειλές κατά της ασφάλειάς του.

«Θα περιμέναμε να δούμε και τον Μοτζτάμπα με κάποιο τρόπο. Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και την παράδοση», πρόσθεσε ο αξιωματούχος των ΗΠΑ. «Είναι ένα μεγάλο προειδοποιητικό σημάδι», προσέθεσε.

Ο Ραζ Ζίμτ, διευθυντής του Προγράμματος για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ, σημείωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Μοτζτάμπα δεν ασκεί τα καθήκοντά του, ακόμη και αν ο τραυματισμός του και τα ζητήματα ασφάλειας καθιστούν δύσκολη την πλήρη άσκηση της εξουσίας του.

«Υπό τις τρέχουσες εξαιρετικές συνθήκες, δεν πρέπει να περιμένουμε να εμφανιστεί δημόσια, και είναι πιθανό ο τραυματισμός του να μην του επιτρέπει καν να δημοσιεύσει ένα βίντεο, ώστε να μην εκθέσει στο κοινό τη σοβαρότητα της κατάστασής του», είπε ο Ζίμτ.