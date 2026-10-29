Αξιωματούχοι ΕΚΤ στο Reuters: Σχεδόν βέβαιη η αύξηση επιτοκίων στις 17 Δεκεμβρίου

Αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο υψηλός πληθωρισμός, αλλά και «παύση» στη συνέχεια, ώστε η αύξηση στις αποδόσεις των ομολόγων να μην επιβαρύνει την ανάπτυξη, θα είναι τα επόμενα βήματα της ΕΚΤ, σύμφωνα με όσα δηλώνουν στο Reuters τρεις πηγές.

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την Πέμπτη, σε μια εν πολλοίς αναμενόμενη απόφαση, ενώ η πρόεδρός της, Κριστίν Λαγκάρντ, άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσει νέα αύξηση τον Δεκέμβριο, προειδοποιώντας ότι το υψηλό και συνεχώς αυξανόμενο ενεργειακό κόστος ενισχύει τους πληθωριστικούς κινδύνους.

Τρεις αξιωματούχοι της ΕΚΤ, οι οποίοι μίλησαν στο Reuters μετά τη συνεδρίαση, δήλωσαν ότι η αύξηση των επιτοκίων στις 17 Δεκεμβρίου θεωρείται σχεδόν βέβαιη, εκτός εάν σημειωθεί αιφνίδια κατάρρευση των τιμών της ενέργειας.

Σε περίπτωση που η πρόβλεψή τους επιβεβαιωθεί, το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ θα ανέβει σστο 2,75%. Ωστόσο, οι ίδιοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι στη συνέχεια η ΕΚΤ θα παγώσει τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΚΤ, οι οποίες είχαν κυκλοφορήσει πριν από τη σημερινή συνεδρίαση, η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αναμένεται να μειώσει σωρευτικά την οικονομική ανάπτυξη κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και τον πληθωρισμό κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 2027-2028, σε σύγκριση με τις βασικές προβλέψεις του Σεπτεμβρίου.