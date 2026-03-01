Αβεβαιότητα στο Ιράν μετά το θάνατο Χαμενεΐ: Επιμένει στις απειλές η Τεχεράνη- Σκληρή απάντηση Τραμπ

Πέπλο αβεβαιότητας απλώνεται πάνω από το Ιράν λίγες ώρες μετά την επίσημη επιβεβαίωση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη της χώρας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ενώ, όπως είναι φυσικό τα βλέμματά στρέφονται στα πρόσωπα που θα αναλάβουν την εξουσία, με τον Πρόεδρο Πεζεσκιάν να παίρνει μεταβατικά το τιμόνι της διοίκησης, αδιευκρίνιστη παραμένει η αντίδραση της Τεχεράνης στο στρατιωτικό πεδίο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ήδη ότι θα εξαπολύσουν «την πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το γάντι και να απαντά πως σε μια τέτοια περίπτωση «οι ΗΠΑ θα απαντήσουν με πρωτοφανή ισχύ».

Το Ιράν από τα ξημερώματα έχει εξαπολύσει νέα πλήγματα με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.