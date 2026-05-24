Ατζέντα τρίτης τετραετίες θέτει η κυβέρνηση

Του Βαγγέλη Πλάκα

Την πορεία της προς τις κάλπες, μετά την προεκλογική αυλαία που σήκωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν ξεκινήσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Στα κυβερνητικά και κομματικά επιτελεία επικρατεί ικανοποίηση για τα αποτελέσματα του γαλάζιου συνεδρίου που, όπως λένε, δεν απευθύνονταν μόνο στους συνέδρους και τους φίλους της ΝΔ αλλά σε όλη την κοινωνία. Άλλωστε απο το βήμα του Συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δύο ομιλίες του περιέγραψε ξεκάθαρα το προεκλογικό δίλημμα που εστιάζεται στα ηγετικά χαρακτηριστικά, στη σύγκριση του ίδιου με τους επικεφαλής των άλλων κομμάτων. “Η πολιτική είναι και τα πρόσωπα που εφαρμόζουν τις πολιτικές. Ποιος μπορεί να διαχειριστεί δηλαδή, μια νέα εθνική κρίση ή μια επόμενη κρίση που μπορεί να προκύψει σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Ποιος πρόσωπο θα σηκώσει ως πρωθυπουργός το τηλέφωνο αν χτυπήσει σε μια δύσκολη ώρα και αφορά ένα ζήτημα για την πατρίδα μας.”, λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη. Αναφέρουν δε προς επίρρωση τη διαχείριση καταστάσεων όπως η μεταναστευτική κρίση στον Έβρο, την πανδημία, την ανάγκη να έρθουν λεφτά για την πανδημία, τα εμβόλια, το Ταμείο Ανάκαμψης, την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Στην προσπάθεια συσπείρωσης δε τόσο του κομματικού ακροατηρίου όσο και των πολιτών απο το κέντρο που ψήφισαν ΝΔ το 2019 και το 2023 και αποφυγής “χαλαρής ψήφου”, την ώρα που επαναλαμβάνεται σταθερά απο το Μαξίμου πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στέλνουν το μήνυμα πως “δεν υπάρχουν διπλές εκλογές” και πως απο το βράδυ της πρώτης Κυριακής θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση.

Η νέα ατζέντα

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά και θέματα καθημερινότητας βρίσκονται, την ίδια ώρα, στην κυβερνητική ατζέντα. “Πρέπει χθες να προχωρήσουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση και είναι για εμένα και μια ατζέντα τρίτης τετραετίας”, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε αυτήν, που θα είναι και προεκλογικό διακύβευμα, κεντρική θέση θα έχει και η συνταγματική αναθεώρηση και τα θέματα στα οποία προτείνει αλλαγές η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Προφανώς και τα θέματα της οικονομίας με ανακοινώσεις για νέες φορολογικές ελαφρύνσεις να προγραμματίζονται για τη ΔΕΘ, οι οποίες αυτή τη φορά θα εστιάζονται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Για Τσίπρα και Καρυστιανού

Στο μεταξύ, θυμίζοντας τα πεπραγμένα των κυβερνητικών του θητειών “απαντούν” απο το Μαξίμου στην ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα ανακοινωθεί και επίσημα την προσεχή Τρίτη. “Οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τον κ. Τσίπρα ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα απαντήσουν οι ψηφοφόροι όταν έρθει η ώρα των εκλογών”, αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη ενώ ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως “το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλο ΑΦΜ”, θέλοντας να ακυρώσει το αφήγημα περί “νέου”.

Σε ότι αφορά το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του κ. Μαρινάκη: “σίγουρα υπάρχουν κάποια αντικειμενικά γεγονότα, τα οποία έχουμε ζήσει σε αυτήν τη χώρα. Δηλαδή μια πρωτοφανής προσπάθεια παραπλάνησης και δημιουργίας αισθημάτων θυμού πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα και την τραγική επέτειό του, πέρσι, για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών”.

Πάντως απο το κυβερνητικό επιτελείο σημειώνουν, όταν ερωτώνται για τα νέα κόμματα, πως αυτό πους τους απασχολεί είναι όχι τα άλλα κόμματα αλλά το πως θα μπορέσουν οι ίδιοι να πείσουν την κοινωνία βάσει των όσων έχουν ήδη γίνει και όσων προτείνουν για τη συνέχεια.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 23-5-2026)