Ατύχημα με υποβρύχιο και αλιευτικό ανοιχτά της Τήνου

Ατύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Τήνου, όταν η προπέλα υποβρυχίου φέρεται να μπλέχτηκε σε δίχτυα αλιευτικής τράτας, όπως ανέφερε ο Ant1.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τη διαχείριση του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ψαράς της περιοχής ανέφερε πως ελληνικό αλιευτικό σκάφος είχε ποντίσει δίχτυα, τα οποία φέρεται να εμπλέχθηκαν στις προπέλες υποβρυχίου του Πολεμικού Ναυτικού, με αποτέλεσμα την προσωρινή ακινητοποίησή του.

Το συμβάν σημειώθηκε στη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Άνδρου και Τήνου, όπου το αλιευτικό εκτελούσε νόμιμη αλιευτική δραστηριότητα.

Όπως μεταδίδεται, το πλήρωμα του αλιευτικού βρισκόταν σε εγκεκριμένη αλιευτική δραστηριότητα την ώρα του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.