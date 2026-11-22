Η σύλληψη του 44χρονου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, διακεκριμένη απάτη και παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και αναζητείται.

Η αγγελία στο διαδίκτυο που αποκάλυψε την υπόθεση

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία για δύο έργα τέχνης που είχαν αναρτηθεί προς πώληση σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών.

Τα έργα αποδίδονταν σε γνωστό ζωγράφο, ωστόσο υπήρχαν ενδείξεις ότι ήταν πλαστά και συνοδεύονταν από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

Από την αξιοποίηση των στοιχείων, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στην εκτίμηση ότι οι συγκεκριμένες αγγελίες ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος ευρύτερης δραστηριότητας κατασκευής και διακίνησης απομιμήσεων έργων τέχνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η δραστηριότητα αυτή φέρεται να περιλάμβανε και τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων γνησιότητας, ώστε τα έργα να παρουσιάζονται ως αυθεντικά.

Προς πώληση έναντι 5.150 ευρώ

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις 21 Νοεμβρίου τον 44χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του 49χρονου.

Ο συλληφθείς είχε στην κατοχή του έξι έργα τέχνης που αποδίδονταν στον ίδιο γνωστό ζωγράφο, τα οποία επρόκειτο να διαθέσει προς πώληση έναντι συνολικού ποσού 5.150 ευρώ.

Ακολούθησαν έρευνες σε κατοικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 35 έργα τέχνης αποδιδόμενα σε γνωστούς Έλληνες και ξένους δημιουργούς, 2.750 ευρώ σε μετρητά, 97 χρυσές λίρες, τέσσερα χρυσά γαλλικά νομίσματα και δύο πολύτιμοι λίθοι.

Τα κατασχεθέντα έργα εξετάστηκαν από ιστορικό τέχνης και τεχνοκριτικό, με εμπειρία στην εκτίμηση και ασφάλιση έργων τέχνης.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευσή της, πρόκειται για μη αυθεντικά έργα, που αποτελούν απομιμήσεις δημιουργιών γνωστών καλλιτεχνών.

Η ίδια εκτίμησε ότι, εάν τα έργα ήταν γνήσια, η συνολική εμπορική αξία τους θα ανερχόταν περίπου σε 1.700.000 ευρώ.

Για την οριστική διακρίβωση της γνησιότητας τόσο των έργων όσο και των πιστοποιητικών που τα συνόδευαν, έχει διοριστεί πραγματογνώμονας, ο οποίος θα διενεργήσει ειδική πραγματογνωμοσύνη.

Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης, στα 1,7 εκατ. ευρώ η αξία τους εάν ήταν γνήσια – Μία σύλληψη, κατασχέθηκαν χρυσές λίρες και πολύτιμοι λίθοι

Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης, στα 1,7 εκατ. ευρώ η αξία τους εάν ήταν γνήσια – Μία σύλληψη, κατασχέθηκαν χρυσές λίρες και πολύτιμοι λίθοι

Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκταση της δραστηριότητας

Ο 44χρονος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 49χρονου.

Παράλληλα, εξετάζεται η πλήρης έκταση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας, καθώς και το ενδεχόμενο εμπλοκής επιπλέον προσώπων.

Οι Αρχές διερευνούν εάν η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερο δίκτυο κατασκευής και διάθεσης πλαστών έργων τέχνης στην αγορά.