Aθώος ο Κασσελάκης για την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχες

Αθώος για το πλημμέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχες κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Πρωτόδικα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών και χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ με αναστολή στην έφεση.

Κατά την κατηγορία ο κ. Κασσελάκης φερόταν να συμμετείχε σε εταιρείες, ενώ είχε την ιδιότητα του αρχηγού πολιτικού κόμματος.

Το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος ζήτησε την απαλλαγή του κ. Κασσελάκη, καθώς όπως ανέφερε, δεν αποδείχθηκε ότι όταν ο κατηγορούμενος ανέλαβε καθήκοντα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είχε άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην Tiptree Marine, ενώ ως προς την Osios llc κατέληξε ότι ελλείπει ο δόλος, που είναι απαραίτητος για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος.

«Δεν προέκυψε ότι είχε ενημερωθεί ο κατηγορούμενος ότι δεν επιτρέπεται να έχει συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία» ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός τονίζοντας πως: «Ο κατηγορούμενος όφειλε να το γνωρίζει και αμελώς δεν το γνώριζε και μάλιστα με βαριά αμέλεια αλλά υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν υπήρχε δόλος. (…) Τα κίνητρα του ήταν αγαθά, ήθελε να διασφαλίσει ότι κανείς εργαζόμενος δεν θα έμενε απλήρωτος και σίγουρα ο σκοπός του νομοθέτη δεν ήταν να αποτρέψει μια τέτοια πράξη».

Ο Στέφανος Κασσελάκης απολογούμενος αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν από την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα όσα συνάντησε όταν βρέθηκε στα γραφεία της Κουμουνδούρου.

«Ενημερώθηκα ότι δεν υπήρχαν χρήματα για τη μισθοδοσία. Δεν μπορούσα να αφήσω τον κόσμο, τους εργαζόμενους απλήρωτους μέσα στις γιορτές… Επίσης με ενημέρωσαν ότι ήταν αυτόφωρο. Ήμουν στην Αμερική για τα Χριστούγεννα και το συζήτησα με τον αδελφό μου, ότι μπορεί να πάω αυτόφωρο και τότε μου είπε: «θα τα στείλω από την osios για να μην μπεις φυλακή», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνοντας πως δεν υπήρχε νομικό τμήμα στο κόμμα για να ενημερωθεί σχετικά.