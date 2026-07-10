Αθήνα προς Άγκυρα: «Δεν υπάρχει άμεση προοπτική για τις θαλάσσιες ζώνες»

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εισέλθει σε διαπραγμάτευση με την Τουρκία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών όσο η Άγκυρα επιμένει να συνδέει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) με ένα ευρύτερο πακέτο διεκδικήσεων, εκπέμπει η Αθήνα.

Ανώτατες διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει σήμερα ούτε άμεση προοπτική έναρξης σχετικών συνομιλιών, καθώς παραμένει θεμελιώδης η διαφωνία ως προς το αντικείμενο του διαλόγου.

Η ελληνική θέση παραμένει αμετάβλητη και ξεκάθαρη πώς η μοναδική διαφορά που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Αντίθετα, η τουρκική πλευρά επιδιώκει να εντάξει στη διαπραγμάτευση μία ολιστική προσέγγιση με σειρά θεμάτων που η Αθήνα θεωρεί ανυπόστατα ή εκτός διεθνούς δικαίου.

«Εάν δεν λυθεί το θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών δεν θα πάψουν οι εντάσεις», υπογραμμίζουν.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι «δεν είμαστε εκεί» όσον αφορά την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ΑΟΖ, επισημαίνοντας για να ανοίξει η συγκεκριμένη συζήτηση επί της ουσίας θα πρέπει να έχει προηγηθεί η αναγκαία τεχνική προεργασία, ωστόσο το βασικό εμπόδιο παραμένει η διαφορετική αντίληψη των δύο πλευρών.

«Οι Τούρκοι θεωρούν ότι υπάρχουν αλληλένδετα ζητήματα. Όσο επιμένουν σε αυτή τη στάση, δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση», αναφέρουν χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται διεύρυνση της ατζέντας πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς.

«Τυπική απειλή πολέμου το casus belli»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Αθήνα στη διατήρηση του τουρκικού casus belli, το οποίο χαρακτηρίζει ως «τυπική απειλή πολέμου». Σύμφωνα με τις ανώτατες διπλωματικές πηγές, δεν αποδυναμώνεται αν δεν γνωρίζει το κοινό .

«Αν αυτό δεν εξυπηρετεί την εσωτερική πελατεία τότε είναι πιο εύκολο να αποσυρθεί», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός έθεσε το θέμα απευθείας στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση μιας τέτοιας απειλής δεν συνάδει με τις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά συνδέει ευθέως το casus belli με τη συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας, υποστηρίζοντας ότι όσο υφίσταται επίσημη απειλή πολέμου εναντίον κράτους-μέλους της Ε.Ε., δεν μπορεί να αγνοείται από τους Ευρωπαίους εταίρους.

Τα F-35 και τα όρια της ελληνικής παρέμβασης

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί σήμερα με Αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, υπό τον Γερουσιαστή Roger Wicker.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, η Αθήνα αποφεύγει τους δραματικούς τόνους, συστήνοντας ψυχραιμία ενώ επιμένει ότι δεν μπορεί να υπαγορεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες την πολιτική εξοπλισμών τους.

«Καμία χώρα δεν μπορεί να επιβάλει σε άλλη ποια θα είναι η πολιτική προμηθειών της», σημειώνουν οι ίδιες πηγές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι ευαισθησίες περιφερειακών κρατών όταν υπάρχει απειλή πολέμου. Μία θέση που η Ελλάδα μεταφέρει σταθερά στους συμμάχους της, υπογραμμίζοντας πως προηγμένα οπλικά συστήματα δεν θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον συμμαχικής χώρας.

Η ελληνική επιχειρηματολογία εστιάζει επίσης στο γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό σύστημα S-400, στοιχείο που αποτελεί βασικό εμπόδιο για οποιαδήποτε αμερικανική απόφαση επιστροφής της στο πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα δεν ήταν απλός πελάτης αλλά συμπαραγωγός των F-35 μέχρι την αποπομπή της το 2019.

Σύμφωνα με την Αθήνα, η διαδικασία είναι απολύτως συγκεκριμένη και προϋποθέτει απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, τεκμηρίωση προς το Κογκρέσο και σαφή απόδειξη ότι δεν υφίσταται πλέον ζήτημα συνεργασίας της Τουρκίας με το ρωσικό σύστημα αεράμυνας.

Παράλληλα, αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει σήμερα καμία απτή απόφαση από την Ουάσιγκτον. Η μόνη ένδειξη αφορά πρόθεση επανεξέτασης του ζητήματος, ενώ ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση.

Ως προς τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του, η ελληνική αποτίμηση είναι ότι κινήθηκε εντός των αναμενόμενων πλαισίων.

Η έμφαση δόθηκε στη θετική προσωπική σχέση των δύο ηγετών και στη συνεργασία των δύο χωρών, χωρίς να προκύψει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη ως προς τα κρίσιμα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος των F-35.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό χωρίς ενδείξεις μεταστροφής της Άγκυρας

Στο Κυπριακό, η Αθήνα στηρίζει πλήρως την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση της διαδικασίας, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί να δημιουργηθεί δυναμική επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών.

Ωστόσο, ανώτατες διπλωματικές πηγές διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχουν ακόμη απτές ενδείξεις μεταβολής της τουρκικής στάσης στα βασικά ζητήματα, ενώ παραμένει ασαφές το χρονοδιάγραμμα σύγκλησης νέας άτυπης πενταμερούς διάσκεψης. Η ελληνική θέση εξακολουθεί να στηρίζει λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, με τη συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επαφές με τη Λιβύη και η «Γαλάζια Πατρίδα»

Θετικά αποτιμώνται οι επαφές Ελλάδας – Λιβύης για τις θαλάσσιες ζώνες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προετοιμάζεται ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών στην Αθήνα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές για το πολιτικό θέμα της χώρας στη Βόρεια Αφρική, με τον υπουργό Εξωτερικών να βρίσκεται σε συνεννόηση και με την αμερικανική πλευρά.

Για τη «Γαλάζια Πατρίδα», η ελληνική εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για ιδεολόγημα που έχει προκαλέσει ζημιά όχι μόνο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και στην ίδια την Τουρκία. Αναφορικά με πληροφορίες περί σχετικού τουρκικού νομοσχεδίου, οι ελληνικές πηγές αναφέρουν ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν ούτε για το περιεχόμενο ούτε για το χρονοδιάγραμμα κατάθεσής του.

Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι τέτοιες μονομερείς πρωτοβουλίες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο και δεσμεύουν αποκλειστικά την Τουρκία, ενώ η ελληνική διπλωματία συνεχίζει προληπτικά τις παρεμβάσεις της σε όλα τα διεθνή φόρα.

Το συνολικό μήνυμα που εκπέμπει η ελληνική πλευρά είναι ότι παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο, αλλά μόνο υπό σαφείς όρους και στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η συνέπεια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα τόσο στο επίπεδο της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις ευρωπαϊκές αποφάσεις για την άμυνα και την ασφάλεια, διαμορφώνοντας ένα διπλωματικό πλαίσιο που ενισχύει τις ελληνικές θέσεις απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις.