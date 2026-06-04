Αθ. Λινού: Μιλάω με όλους, περιμένω να δω τις εξελίξεις – Υπέρ της συνεργασία ΕΛ.Α.Σ. με ΠΑΣΟΚ

«Περιμένω να δω τις εξελίξεις» και «μιλάω με όλους» δήλωσε στην ΕΡΤ η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, ερωτηθείσα σχετικά με τις πληροφορίες περί κρούσεων που δέχεται τόσο από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα όσο και το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Η αλήθεια είναι ότι μιλάω με πολλούς και μιλάω με όλους και νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό μου. Μπήκα στη Βουλή μετά από μακροχρόνια καριέρα σε άλλο χώρο και βρήκα φίλους και επομένως με αυτόν τον τρόπο μιλάω με όλους. Περιμένω να δω τις εξελίξεις» είπε η κ. Λινού.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΕΛΑΣ με το ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο και της σχετικής τοποθέτησης του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, η Αθηνά Λινού απάντησε: «Θα με ενθουσίαζε». «Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Αριστερά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είναι ο διχασμός, οι αντιθέσεις, η μη δυνατότητα συνεργασίας και αυτό καταλήγει εις βάρος των πιο ευάλωτων», σχολίασε.

Χαρακτήρισε την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ «φρικτή», λέγοντας ότι «ξεκίνησαν 46, ξεκινήσαμε 46 βουλευτές, και τώρα είναι λιγότεροι από τους μισούς».

Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε: «Ελπίζω ότι ο ίδιος εμπνέεται από την ιδέα της συνεργασίας -το λέει αυτό και ο τίτλος του κόμματος- και ότι θα μπορέσει να οδηγηθεί σε συνεργασίες μεταξύ όσο το δυνατόν περισσότερων Ελλήνων που μπορούν να μοιραστούν τα ίδια ιδανικά, δηλαδή να νοιάζονται για τον άνθρωπο».