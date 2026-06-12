Αθ. Καββαδάς: Νέα ενίσχυση πάνω από 670.000 ευρώ για τις θανατώσεις ζώων λόγω ευλογιάς

Νέα οικονομική ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις επιζωοτίες ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λευκάδος Αθανάσιος Καββαδάς, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη.

Ο Υφυπουργός γνωστοποίησε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέγραψε νέα απόφαση κατανομής αποζημιώσεων για τα ζώα που θανατώθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιζωοτιών, με σημαντικό μέρος των πόρων να κατευθύνεται στη Θεσσαλία.

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπέγραψε χθες απόφαση για νέα κατανομή αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες, ύψους 671.651 ευρώ που αφορά το διάστημα των θανατώσεων από 30/04/26 έως σήμερα. Συγκεκριμένα, για τηνΠεριφέρεια σας τη Θεσσαλία, κύριε συνάδελφε, αναλογεί το ποσό των238.766 ευρώ».

Ο κ. Καββαδάς τόνισε, ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον πρωτογενή τομέα και παρεμβαίνει άμεσα όπου απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με αλλεπάλληλα πλήγματα τα τελευταία χρόνια.

Αναφερόμενος στη συνολική κατάσταση της ελληνικής κτηνοτροφίας, επισήμανε ότι η χώρα εξακολουθεί να δίνει μία δύσκολη μάχη απέναντι στις επιζωοτίες, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, το εισόδημα των κτηνοτρόφων και την αναπτυξιακή προοπτική της υπαίθρου.

«Η πολιτεία μαζί με τους παραγωγούς, δίνουμε μία σκληρή μάχη για την διάσωση της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ από το 2023 με τις θεομηνίες ELIAS και DANIEL. Από το 2024 μέχρι σήμερα– 550.000 ζώα έχουν θανατωθεί. Με αυστηρή επιτήρηση και περιοριστικά μέτρα, με πρωτόκολλα βιοασφάλειας στοχεύουμε στην εκρίζωση των νοσημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε, ότι οι επιζωοτίες δεν αποτελούν μόνο πρόβλημα για τους παραγωγούς, αλλά συνιστούν ευρύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, την επισιτιστική επάρκεια και την οικονομική δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα βιοασφάλειας και περιοριστικά μέτρα, με στόχο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης των νοσημάτων.

Παράλληλα, ο κ. Καββαδάς ξεκαθάρισε ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τις φυσικές καταστροφές και τις επιζωοτίες, καθώς πρόκειται για διαφορετικές καταστάσεις που διέπονται από διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι μετά τις θεομηνίες Daniel και Elias υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα στήριξης των πληγέντων παραγωγών. Μέσω του ΕΛΓΑ καταβλήθηκαν αποζημιώσεις που ξεπέρασαν τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι ενισχύσεις ανά ζώο διαμορφώθηκαν σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του Οργανισμού για παράδειγμα για τα αιγοπρόβατα από τα 86 ευρώ ανά ζώο με διάταξη νόμου η αποζημίωση έφτασε στα 150 ευρώ. Επιπλέον, με ειδική νομοθετική ρύθμιση επεκτάθηκαν τα ηλικιακά όρια αποζημίωσης του ζωικού κεφαλαίου, ώστε να καλυφθούν περισσότεροι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από τις καταστροφές.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Υφυπουργός επανέλαβε ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσει να αξιολογεί τα δεδομένα και να προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της παραγωγικής συνέχειας και της βιωσιμότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας.