Αθ. Αηδονά: «Υπάρχει και ισχύει στο ακέραιο η δέσμευση από τον πρώην περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του πάρκου στον χώρο της ΔΕΘ»

Με την επισήμανση ότι «υπάρχει δέσμευση από τον πρώην Περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του πάρκου στον χώρο της ΔΕΘ», απάντησε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, στην εισήγηση του επικεφαλής της παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία» Χρήστου Παπαστεργίου, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο κ. Παπαστεργίου ζήτησε, μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση της ώστε να επανέλθουν και οι παραγωγικοί φορείς στη σύνθεση του Δ.Σ. της ΔΕΘ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης να αρνηθούν τη συμμετοχή τους αν αυτό δεν συμβεί, η Περιφέρεια να παγώσει τη χρηματοδότηση της ανάπλασης και τελικά να ακυρωθεί η ψηφισθείσα τροπολογία.

Η κ. Αηδονά τόνισε ότι η δέσμευση του πρώην Περιφερειάρχη εκφράστηκε δημόσια από το 2023 και ισχύει στο ακέραιο, ενώ διευκρίνισε ότι δεν έγινε με όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής εκπροσώπων της Περιφέρειας στο Δ.Σ. «Το ερώτημα είναι τι; Να τιμωρήσουμε την πόλη; Να μην γίνει το πάρκο; Εμείς αυτό θελήσαμε να κάνουμε γιατί υπήρχε από πάντα πρόβλημα και κατάφερε ο πρώην περιφερειάρχης τη δέσμευση του ποσού των 30 εκατομμυρίων από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας, προκειμένου η πόλη μας να αποκτήσει το πάρκο μέσα στην καρδιά της πόλης, κάτι που το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη όλη η περιοχή», δήλωσε η ίδια.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος του αιτήματος του κ. Παπαστεργίου για τη μη συμμετοχή εκπροσώπου της Περιφέρειας και του Δήμου στο Δ.Σ. της ΔΕΘ, σημείωσε ότι με τη διαμαρτυρία που έγινε, τελικά επιτεύχθηκε ο στόχος να ακούγεται η φωνή του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. «Θεωρώ ότι δεν πρέπει να στερήσουμε από την πόλη αυτό το δικαίωμα. Πρέπει να ακούγεται η φωνή και του Δήμου και της Περιφέρειας και μακάρι να ήταν δυνατόν να συνεχίσουν να υπάρχουν και όλοι οι άλλοι φορείς της πόλης», συμπλήρωσε.

Επί του θέματος, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι ο πρώην Περιφερειάρχης είχε δεσμευτεί δημόσια για τη χρηματοδότηση της σχεδιαζόμενης ανάπλασης της ΔΕΘ, όμως αυτό ίσχυε υπό τις τότε συνθήκες και τάχθηκε υπέρ της επανεξέτασης του ζητήματος, σε περίπτωση που η ανάπλαση προχωρήσει προς τη λάθος κατεύθυνση. Την εισήγηση του κ. Παπαστεργίου υποστήριξαν και άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο περιφερειακό συμβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ