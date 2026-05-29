Αθ. Αηδονά: Το Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027 αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική παρέμβαση που έχει γίνει

Ως τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική παρέμβαση που έχει γίνει, με ένα ύψος δεσμεύσεων ύψους 1,44 δισ. ευρώ χαρακτήρισε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027».

Μιλώντας στην πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος, η κ. Αηδονά τόνισε ότι η πρόοδός του είναι εξαιρετική, οι εντάξεις των πράξεων έφτασαν ήδη στο 1,35 δισ. ευρώ και οι συμβάσεις στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, όπως είπε, το σύνολο σχεδόν των δεσμεύσεων έχει μεταφραστεί σε ενταγμένες πράξεις και το 56% των δεσμεύσεων έχει μεταφραστεί και σε συμβάσεις υλοποίησης.

Παρουσιάζοντας με αριθμούς και στοιχεία τα οφέλη από τις ήδη ενταγμένες πράξεις του προγράμματος υπογράμμισε ότι σε αυτό το πλαίσιο, 556 επιχειρήσεις υποστηρίζονται χρηματοδοτικά, 180 επιχειρήσεις υποστηρίζονται για συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, 1050 κατοικίες αναβαθμίστηκαν ενεργειακά, 360.000 τετραγωνικά μέτρα δημοσίων κτιρίων αναβαθμίζονται ενεργειακά, 86 χιλιόμετρα θωρακίζονται από πλημμυρικούς κινδύνους, 179.000 εκπαιδευόμενοι ωφελούνται από εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις, 49.894 παιδιά ωφελούνται από την ένταξή τους σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης, 107.774 άτομα ωφελούνται από τη συνέχιση των κοινωνικών δομών ενώ υποστηρίζονται 3.069 παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η Περιφερειάρχης ανέφερε ότι το πρόγραμμα τα επόμενα 3 χρόνια θα υλοποιηθεί στο σύνολό του, διαβεβαίωσε ότι για μια ακόμη φορά η Περιφέρεια θα αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους πάντα προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών και γνωστοποίησε ότι προχωρά η έκδοση νέων προσκλήσεων ύψους 107 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, νέες προτεραιότητες προέκυψαν από την αναθεώρηση του προγράμματος και αφορούν έργα υποδομών, επενδύσεις για την ασφαλή χρήση των υδάτων και την προώθηση της κοινωνικής κατοικίας με ανακαίνιση διαμερισμάτων για κοινωνική στέγαση.

Επιπλέον, έκανε λόγο για ένα προϊόν συλλογικής προσπάθειας με δήμους και φορείς και ευχαρίστησε όλους τους παράγοντες της αναπτυξιακής διαδικασίας, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής. «Οι συζητήσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034 έχουν ξεκινήσει. Πάγια θέση όλων των περιφερειών της χώρας είναι ότι ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική στη χώρα μας θα πρέπει να υπάρξουν περιφερειακά προγράμματα και στην επόμενη προγραμματική περίοδο» συμπλήρωσε.

Τι ανέφεραν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regio) Παναγιώτης Πανταζάτος τόνισε ότι το πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027» συνέβαλε στις νέες προτεραιότητες που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι με την πρώτη τροποίηση του κανονισμού της που αφορούν τις υψηλές τεχνολογίες, την βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και τη στέγαση. Ο ίδιος επισήμανε ότι το πρόγραμμα πηγαίνει πολύ καλά και σε ό,τι αφορά τις εντάξεις και τις πληρωμές καθώς είναι από τα πιο προχωρημένα προγράμματα της χώρας μας. Σχετικά με την επόμενη προγραμματική περίοδο εκτίμησε ότι ένα βασικό επιχείρημα για την ύπαρξη περιφερειακών προγραμμάτων είναι να αναδεικνύεται ότι τα προγράμματα υλοποιούνται σωστά, επιτυχώς, με βάση τα χρονοδιαγράμματα και τους στόχους που έχουν τεθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά στις 556 επιχειρήσεις που υποστηρίζονται χρηματοδοτικά και τις 1050 κατοικίες που αναβαθμίστηκαν ενεργειακά έκανε, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Paulo Molocea (DG Employment Social Affairs and Inclusion). Έμφαση έδωσε στην κοινωνική στέγαση στη Θεσσαλονίκη λέγοντας ότι μπορεί να αποτελέσει ένα μοντέλο για την ανάπτυξη της κοινωνικής στέγασης σε εθνικό επίπεδο ενώ μιλώντας για τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη συνέχεια επισήμανε την αύξηση της απασχόλησης, την καταπολέμηση της φτώχειας, την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων μέσω της καινοτομίας και το δημογραφικό. «Χρειάζονται δράσεις και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την συγκρότηση μιας στρατηγικής κατά της φτώχειας, την ενίσχυση του τομέα της υγείας και της κοινωνίας» είπε και προσέθεσε: «Το ζητούμενο στη νέα προγραμματική περίοδο είναι οι πολιτικές συνοχής και οι κοινωνικές επενδύσεις που θα παραμείνουν στο επίκεντρο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πρόοδος υλοποίησης του προγράμματος

Σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος, η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος, Αγγελική Ωραιοπούλου σημείωσε ότι το ποσοστό των εντάξεων έργων βρίσκεται στο 94,3% και σχολίασε: «Πρόκειται να εκδοθούν 103 εκατομμύρια νέες προσκλήσεις ενώ το επόμενο διάστημα θα αθροιστούν και σε επίπεδο εντάξεων τα 140 εκατομμύρια που ήδη έχουν αξιολογηθεί στο κομμάτι των επενδύσεων. Στο τέλος του χρόνου οι εντάξεις του προγράμματος θα ανέλθουν σε 1 δισεκατομμύριο 597 εκατομμύρια δηλαδή 10% πάνω από τις δεσμεύσεις. Αντίστοιχα οι συμβάσεις θα φτάσουν το 65%».

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων περιλαμβάνει παρεμβάσεις εκτός αστικών περιοχών, χωρικός φορέας είναι ο αναπτυξιακός οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενώ επιλέχτηκαν δύο περιοχές, οι ορεινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και η περιοχή του Στρυμονικού Κόλπου και της Αμφίπολης, για να εντοπιστούν τα κοινά τους χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η στρατηγική των παρεμβάσεων και αναμένονται οι σχετικές προτάσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ