Αστυνομικοί έλεγχοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και τον δήμο Δέλτα – Εννέα προσαγωγές και μία σύλληψη

Αστυνομική δράση για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και τον εντοπισμό ατόμων που διαμένουν παράνομα στη χώρα πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από τις απογευματινές και βραδινές ώρες χθες, Τετάρτη 19 Αυγούστου, έως και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου.

Τα κλιμάκια της ΕΛΑΣ επικεντρώθηκαν σε σημεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπως η περιοχή πέριξ του Ιερού Ναού Παναγίας Χαλκέων, η πλατεία Αριστοτέλους, η αγορά Βλάλη και η οδός Εγνατίας, καθώς και σε περιοχές του δήμου Δέλτα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν συνολικά 93 άτομα και 6 οχήματα.

Ως αποτέλεσμα των ελέγχων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 8 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη καθώς το άτομο εντοπίστηκε να παραβιάζει τη νομοθεσία περί αλλοδαπών. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι οι αντίστοιχες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς σε ολόκληρο τον νομό.