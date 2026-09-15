Ασταμάτητο νιαούρισμα- Τι μπορεί να θέλει να σας πει η γάτα σας

Μέρα νύχτα η ίδια ιστορία. Τώρα τελευταία, η γάτα σας μόλις σας βλέπει, αρχίζει να νιαουρίζει και δεν λέει να σταματήσει. Κι εσείς αναρωτιέστε τι μπορεί να θέλει να σας πει.

Η αλήθεια είναι πως μερικές γάτες είναι απλά λίγο πιο πολυλογούδες από κάποιες άλλες. Πάντα όμως υπάρχει λόγος που μία γάτα νιαουρίζει – συνήθως δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, εκτός κι αν παράλληλα αλλάζει κάτι και στη συμπεριφορά της.

Αν η γάτα σας όμως τώρα τελευταία έγινε πιο ομιλητική, λογικό να αναρωτιέστε τι μπορεί να της συμβαίνει.

5 λόγοι που η γάτα σας άρχισε ξαφνικά να νιαουρίζει περισσότερο

Οι γάτες έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο να επικοινωνούν μαζί μας. Χρησιμοποιούν λιγότερο τα μάτια και εκφράζονται περισσότερο με νιαουρίσματα. Συγκεκριμένα, τα νιαουρίσματα είναι σχεδόν αποκλειστικά για να “μιλάνε” με τους ανθρώπους, καθώς μεταξύ τους οι γάτες έχουν άλλους τρόπους επικοινωνίας που βασίζονται κυρίως στη γλώσσα του σώματος.

Ας δούμε τώρα μαζί τους βασικούς λόγους που μία γάτα μπορεί να αρχίσει να νιαουρίζει έντονα.

1. Οίστρος

Οι αστείρωτες θηλυκές γάτες μπαίνουν σε οίστρο κάθε 2-3 εβδομάδες κατά την εποχή του ζευγαρώματος. Εκείνη την περίοδο γίνονται έντονα ομιλητικές, αλλά το νιαούρισμά τους μπορεί να ακούγεται περισσότερο σαν αλύχτισμα.

Ζητήστε τη συμβουλή του κτηνιάτρου σας καθώς είναι σημαντικό να στειρώνετε εγκαίρως τη γάτα σας, τόσο για να μην υποφέρει, όσο και για να αποφύγει σοβαρές ασθένειες.

2. Πλήξη

Όταν η γάτα σας βαριέται, θα σας ενημερώσει με ένα νιαούρισμα. Με τον τρόπο αυτό θέλει να τραβήξει την προσοχή σας, ώστε να ασχοληθείτε περισσότερο μαζί της. Δεν είναι τυχαίο πως οι γάτες, που μένουν πολλές ώρες μόνες τους μέσα στην ημέρα, νιαουρίζουν εντονότερα μόλις γυρίσει κάποιος στο σπίτι.

Φροντίστε η γάτα σας να παίζει αρκετά, δώστε της ενδιαφέροντα παιχνίδια και αφιερώστε της όσο περισσότερο χρόνο γίνεται. Οι γάτες έχουν έντονη ανάγκη για κοινωνικοποίηση και λατρεύουν να περνάνε την ώρα τους μαζί σας.

3. Ηλικία

Μία γάτα με την πάροδο του χρόνου είναι πιθανό να εμφανίσει διάφορα θέματα υγείας, όπως απώλεια ακοής και όρασης. Παρατηρήστε προσεκτικά τη γάτα σας για σημάδια πως κάτι δεν πηγαίνει καλά και ότι ίσως δυσκολεύεται να λειτουργήσει φυσιολογικά.

Για παράδειγμα, μία γάτα που δεν ακούει πια καλά μπορεί να νιαουρίζει περισσότερο και πιο δυνατά, γιατί δεν αντιλαμβάνεται πια την ένταση της φωνής της.

Κανονίστε μία επίσκεψη στον κτηνίατρο για να βεβαιωθείτε πως όλα είναι εντάξει.

4. Προβλήματα υγείας

Αν η γάτα σας αρχίζει ξαφνικά να νιαουρίζει έντονα, ίσως πονάει και προσπαθεί να σας το επικοινωνήσει. Προβλήματα όπως είναι αυτά των νεφρών είναι αρκετά συνηθισμένα σε μεγαλύτερης ηλικίας γάτες. Επίσης θέματα που αφορούν τον θυρεοειδή ή το νευρικό σύστημα μπορεί να προκαλέσουν έντονο νιαούρισμα.

Παρατηρήστε ακόμα αν η γάτα σας δυσκολεύεται με την αμμολεκάνη της ή την επισκέπτεται πολύ πιο τακτικά – θα μπορούσε να είναι σημάδι προβλήματος στο ουροποιητικό της.

Επισκεφθείτε τον κτηνίατρό σας αν υποψιάζεστε πως η γάτα σας πονάει, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και να λάβει την κατάλληλη θεραπεία.

5. Πείνα ή δίψα

Κι όμως, ο λόγος μπορεί να είναι τόσο απλός. Αν η γάτα σας δεν μπορεί να περιμένει το φαγητό της ή δεν λιγουρεύεται διάφορα, ενδέχεται να σας τρελάνει στο νιαούρισμα μέχρι να το καταλάβετε. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε μια σταθερή ρουτίνα ταΐσματος ώστε η γάτα σας να γνωρίζει πότε είναι η ώρα να φάει.

Το ίδιο ισχύει και με τη δίψα. Αν το νιαούρισμα δεν σταματάει, ρίξτε μια ματιά στο μπολάκι και φροντίστε να έχει πάντα φρέσκο νερό διαθέσιμο. Μία καλή ιδέα είναι ένα συντριβάνι νερού για να έχει μόνιμη πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό.