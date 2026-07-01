Ασλανίδης κατά Κωνσταντοπούλου: Περιμέναμε δύο ώρες να έρθει να τοποθετηθεί, αυτό είναι κοροϊδία

Επίθεση εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Παύλος Ασλανίδης με αφορμή της μεγάλης καθυστέρησης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να τοποθετηθεί στη διεξαγωγή της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, κάνοντας λόγο για «παρωδία».

«Η δίκη εξελίσσεται σε παρωδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις δέκα η ώρα ότι θα περιμένουμε δύο ώρες την κυρία Κωνσαντοπουλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι να χάσουν, εμείς χάσαμε τα παιδιά μας», δήλωσε φορτισμένος συναισθηματικά ο κ. Ασλανίδης και πρόσθεσε:

«Είναι δυνατόν; Αυτό είναι κοροϊδία. Έχουμε ματώσει οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας. Είναι δυνατόν να περιμένουμε δυόμισι ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου; Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά τους. Από αυτή την κατάσταση, έχουν φύγει οι περισσότεροι γονείς. Η πρόεδρος μας είπε δεν θα ξαναγίνει, απαιτώ να μην ξαναγίνει».