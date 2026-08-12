«Ασημένιος» ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης

Ο Απόστολος Σίσκος ήταν καταπληκτικός στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο και κατόρθωσε να κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που διεξάγεται στη Γαλλία.

Ο Απόστολος Σίσκος εκτός από το ασημένιο μετάλλιο, έκανε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53:81,αποδεικνύοντας πως ανήκει στην ελίτ της κολύμβησης.

O Έλληνας αθλητής κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε αυτή τη διοργάνωση.

Πρώτος στην κούρσα κατετάγη ο ανίκητος Ούγγρο Χούμπερτ Κος, ο οποίος πρώτευσε με 1:53.08 και πρόσθεσε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτούς του «χρυσού» Ολυμπιονίκη και του παγκόσμιου πρωταθλητή.