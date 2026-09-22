Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, κέρδη για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης

Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ασία, ακολουθώντας το ισχυρό ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης στη Wall Street, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης αναζωπυρώθηκε.

Οι δείκτες

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε κατά 0,26%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,30%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite έκλεισε με απώλειες 0,04%, ενώ ο Shenzhen Composite ενισχύθηκε κατά 0,33%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε άνοδο 0,02%. Το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας παρέμεινε και την Τρίτη κλειστό λόγω αργίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Alibaba, η μετοχή της οποίας σημείωσε άνοδο περίπου 3% στο Χονγκ Κονγκ, μετά την παρουσίαση από τον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό ενός νέου chip τεχνητής νοημοσύνης και σχεδίων για σημαντική επέκταση της υποδομής των data centers. Στο ετήσιο συνέδριο της Alibaba Cloud στην Hangzhou, η εταιρεία παρουσίασε το Zhenwu V900, το νέο chip τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, προσφέρει τριπλάσια απόδοση σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο Zhenwu M890, που είχε παρουσιαστεί τον Μάιο.

Παράλληλα, η Alibaba ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τη συνολική δυναμικότητα των data centers της Alibaba Cloud παγκοσμίως σε πάνω από 20 GW έως το 2032, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού που περιλαμβάνει chips, υποδομές cloud και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Στην Ταϊβάν, η TSMC ενισχύθηκε κατά 0,40%, η MediaTek σημείωσε άνοδο 7,88%, ενώ η Delta Electronics κέρδισε 2,67%. Οι τρεις εταιρείες, που αποτελούν κορυφαίες δυνάμεις του κλάδου των ημιαγωγών, συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες εισηγμένες βάσει κεφαλαιοποίησης στον δείκτη Taiex.

Ο Taiex κινήθηκε σήμερα κοντά σε υψηλό τριμήνου, περίπου τρεις μήνες μετά το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει τον Ιούνιο. Η ισχυρή πορεία των ταϊβανέζικων μετοχών από τις αρχές του έτους αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και στον κομβικό ρόλο της Ταϊβάν στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών και hardware.