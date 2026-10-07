Ασία: Σε τροχιά ανόδου τα επιτόκια της Ινδίας

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν την Τετάρτη τα ασιατικά χρηματιστήρια, αδυνατώντας να ακολουθήσουν το χθεσινό ανοδικό «κύμα» της Wall Street, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά. Το επενδυτικό κλίμα παρέμεινε επιφυλακτικό, κυρίως λόγω των υψηλών αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και της νέας ανόδου στις τιμές του πετρελαίου. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε επίσης η κεντρική τράπεζα της Ινδίας, η οποία προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων της.

Η υποχώρηση των ασιατικών δεικτών σημειώθηκε παρά το κλίμα ευφορίας στη Νέα Υόρκη, η οποία τροφοδοτήθηκε κυρίως από τους τεχνολογικούς κολοσσούς και τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην Ασία, η εικόνα ήταν αποθαρρυντική, καθώς στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,7%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX έχασε 0,57%.

Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI κατέγραψε πτώση 1,8%, με τις μετοχές των κολοσσών SK Hynix και Samsung Electronics να σημειώνουν απώλειες, καθώς οι επενδυτές περιμένουν με επιφύλαξη τα επόμενα οικονομικά τους αποτελέσματα, στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng σημείωσε πτώση 0,5%, ενώ οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας παρέμειναν κλειστές λόγω της αργίας της Εθνικής Επετείου,

«Αγκάθι» τα ομόλογα και οι τιμές του πετρελαίου

Οι επενδυτές παραμένουν σε εγρήγορση εξαιτίας της κατάστασης στην αγορά χρέους. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου παρέμεινε σταθερή κοντά στο 5,3%, ενώ το 30ετές κινήθηκε πάνω από το 5,6%, διατηρώντας το κόστος δανεισμού σε πολυετή υψηλά. Οι υψηλές αποδόσεις μειώνουν την ελκυστικότητα των μετοχών —ιδίως στις αναδυόμενες αγορές— και αυξάνουν το κόστος κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου ενέτειναν τις πιέσεις. Το Brent ενισχύθηκε πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) πλησίασε τα 90 δολάρια, ωθούμενες από τις ανησυχίες για την ασφάλεια των προμηθειών στη Μέση Ανατολή μετά από επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία. Η εξέλιξη αυτή αναζωπυρώνει τους φόβους ότι το ακριβό ενεργειακό κόστος θα συντηρήσει τον πληθωρισμό, περιορίζοντας τα περιθώρια των κεντρικών τραπεζών για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Αυξάνει επιτόκια η Ινδία – Στο επίκεντρο η Fed

Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (RBI) ανακοίνωσε την αύξηση του βασικού της επιτοκίου repo κατά 25 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,5%. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια, με φόντο τις πιέσεις από τον πληθωρισμό και την ενέργεια. Το χρηματιστήριο της χώρας αντέδρασε με τον δείκτη Nifty 50 να υποχωρεί κατά 0,5%, κυρίως λόγω των πιέσεων στον τεχνολογικό κλάδο.

Παράλληλα, οι διεθνείς αγορές στρέφουν το βλέμμα τους στις ΗΠΑ, αναμένοντας τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve και τις δηλώσεις αξιωματούχων της. Αν και οι προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο έχουν περιοριστεί σημαντικά, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στο αν η ανθεκτικότητα των εταιρικών κερδών θα καταφέρει να αντισταθμίσει τις πιέσεις από το ακριβό χρήμα και την ενέργεια.